Passant schnappt Autoaufbrecher

Weilburg (red). In der Nacht zum Mittwoch konnte ein Passant in der Bahnhofstraße in Weilburg einen mutmaßlichen Autoaufbrecher überwältigen.

Der Tatverdächtige hatte augenscheinlich gegen 2.30 Uhr die Scheibe eines dort geparkten Citroën Berlingo eingeschlagen und durchsuchte gerade den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen, als der Zeuge auf den Mann aufmerksam wurde.

Von dem Passanten konnte der 47 Jahre alte Tatverdächtige dann bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeistation in Weilburg festhalten werden.

Beim Eintreffen stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mindestens 1,7 Promille, weshalb sich der Mann auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen musste.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.