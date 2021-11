People for Future wollen neue Arbeitsgemeinschaften gründen

Die Weilburger "People for Future" nehmen auch an Aktionen wie dem globalen Klimastreik in Berlin teil. Archivfoto: Nico Müller

WEILBURG - In Weilburg gibt es gleich mehrere Gruppen, die sich für den Klimaschutz engagieren. Neben den weltweit bekannten jungen Aktivisten der "Fridays for Future"-Bewegung gibt es in der ehemaligen Residenzstadt auch die "People for Future". Am 26. November treffen sich die Aktivisten zu einer Vollversammlung und laden alle Interessierten ein, teilzunehmen und sich der Gruppe anzuschließen.

Eltern und weitere Erwachsene gehören dazu

Doch was unterscheidet die "People" von den "Fridays"? In der Regel handelt es sich um Volljährige. Zu den Weilburger Aktivisten, die teilweise auch aus dem Umkreis kommen, zählen zum Teil Eltern, deren Kinder bei "Fridays for Future" aktiv sind, aber auch weitere Erwachsene.

Die im November 2019 gegründete Gruppe arbeitet eng mit "Fridays for Future" zusammen. Die Aktivisten nehmen oftmals jeweils an Veranstaltungen beider Organisationen teil. "Wir haben eigene Veranstaltungen, planen aber gemeinsam und stehen den jungen Aktivisten mit Hilfe und Unterstützung zur Seite", erklärt Mitbegründerin Nancy Wojtalla-Schuld. Man sei offen für alle Erwachsenen, die sich überparteilich und institutionenunabhängig mit anderen Menschen in einem freien Zusammenschluss gegen den Klimawandel einsetzen möchten und den Leitlinien der "Parents for Future" Deutschland zustimmen.

VERSAMMLUNG Das Treffen findet am Freitag, 26. November, um 20 Uhr im Helmut-Hild-Haus in der Konrad-Adenauer-Straße 5 in Weilburg-Waldhausen statt. Es gelten die 3G-RegelnEine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen und Kontakt unter peopleforfuture_weilburg@posteo.de.

Bei der Vollversammlung im Helmut-Hild-Haus will sich das Orga-Team vorstellen und die Aktivitäten der vergangenen Monate Revue passieren klassen. Des Weiteren sollen einmalige Aktionen und die Weiterentwicklung von Arbeitsgruppen geplant werden.

"So könnte bei einer der nächsten Aktionen das Thema Artensterben im Fokus stehen, eine andere Aktion könnte eine themenbezogene geführte Waldwanderung mit Impulsvortrag und Infovermittlung zur Bedeutung des Waldes sein. Falls es das Interesse der Anwesenden findet, könnte auch ein Impulsvortrag zum Thema klimafreundliches Handeln im Alltag auf den Weg gebracht werden", schreiben die Aktivisten in ihrer Einladung.

Des Weiteren stellen die Fahrrad-AG und die Kunst-gegen-Klimawandel-AG neue Ideen vor oder generieren diese. Auch die Gründung von neuen Arbeitsgemeinschaften könne bei Interesse erfolgen, beispielsweise eine Literatur-AG, die sich der gemeinsamen Diskussion von Literatur zum Themenkreis Klimawandel widmen möchte. Außerdem soll sich eine Permakultur-AG finden.