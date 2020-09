Per App sichersten Radweg zur Schule finden

Klimaschutzmanagerin Verena Nijssen, Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer und Landrat Michael Köberle (v.l.) wollen, dass künftig Schüler per App den sichersten Weg mit dem Rad oder Roller zur Schule finden können. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg-Weilburg (red). Sicherer in die Schule kommen: Der Landkreis Limburg-Weilburg bereitet den nächsten Baustein des schulischen Mobilitätsmanagements vor. Die bereits bestehende App "Schülerradroutenplaner" wird nun Schritt für Schritt mit den sichersten Radwegen zu den Schulen im Landkreis ergänzt.

Dafür werden alle Schulwege vom zuständigen externen Partner per Rad abgefahren und in enger Absprache mit Polizei, Schule, Stadt und weiteren Beteiligten abgestimmt. So soll sichergestellt werden, dass Kinder und Jugendliche, die die Schule per Fahrrad oder auch Roller ansteuern, den sichersten Weg nehmen. Landrat Michael Köberle (CDU) hat die entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Als weitere Schritte erfolgen die Ausschreibung und die Vergabe an den externen Partner. Im Herbst und Winter werden dann die sichersten Routen ermittelt. Die Einbindung der Schulen im Landkreis erfolgt im Frühjahr des kommenden Jahres.

Der zuständige Dezernent, Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer, und Klimaschutzmanagerin Verena Nijssen betreuen das Projekt vonseiten des Kreises.

"Als Familienvater liegt mir die Sicherheit der Schulwege unserer Kinder sehr am Herzen und ich freue mich, dass bald auch der Landkreis Limburg-Weilburg mit geprüften Routen in der App vertreten sein wird", erklärte Landrat Michael Köberle.