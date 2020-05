Persönliche Beratung ist wieder möglich

Jetzt teilen:

WEILBURG - (red). Wegen der Corona-Krise hat die EUTB Weilburg (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung) in den letzten Wochen nur telefonische, schriftliche und Online-Beratungen durchgeführt.

Ab Montag, 18. Mai, werden auch wieder persönliche Beratungstermine angeboten.

Die Regeln: Vorherige Terminabsprache, zur Begrüßung kein Handschlag, Mindestabstand 1,5 Meter, Ratsuchende und Beraterin tragen eine Mund-Nase-Maske, Desinfektionsmittel für Hände und Flächen steht bereit.

Infos zu den Teilhabeleistungen

Die offene Sprechstunde entfällt weiterhin, ebenso die Außensprechstunden in Merenberg und Weinbach. Die EUTB bietet eine unabhängige und kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige oder für Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.

Aufgabe der EUTB ist es, die ratsuchenden Menschen persönlich über mögliche Teilhabeleistungen zu informieren. Beratungsthemen können beispielsweise die Beantragung von Leistungen zur medizinischen oder beruflichen Rehabilitation, zu den Möglichkeiten der Teilhabe, zum Wiedereinstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt, zum persönliches Budget und Assistenz sowie die Unterstützung bei sonstigen Anträgen, wie etwa bei einer Schwerbehinderung oder von Anträgen für (technische) Hilfsmittel sowie die Kontaktvermittlung an andere Institutionen sein.

Die Beraterinnen Claudia Ahlers und Andrea Karger-Becker sind unter Telefon 0 64 71-1 24 99 91 und per Mail unter beratung@eutb-weilburg.de zu in der Konrad Adenauer Str. 2, in Weilburg zu erreichen.