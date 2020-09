Pflegeheim auf Weilburger Kirmesplatz darf gebaut werden

So wollen die Investoren den Kirmesplatz bebauen: Das vordere Gebäude an der Einmündung des Waldhäuser Wegs - das künftige "Haus der Pflege" - wurde in diesem aktualisierten Entwurf um ein Stockwerk reduziert, um auf die Einwände der Anwohner Rücksicht zu nehmen. Entwurf: Bietergemeinschaft Lindenring