Pfleger machen Tiergarten schöner

David Menke (Forstamt Weilburg) nimmt die neue Infotafel von Matthias Zenkert (FSV Oberlahn) entgegen. Foto: Forstamt Weilburg

WEILBURG - Seit der pandemiebedingten Schließung im November 2020 nutzt das Team des Tiergartens Weilburg die Zeit für Reparatur- und Erneuerungsarbeiten. Besonders stolz sind die Tierpfleger auf die eigens instandgesetzte Hängebrücke zwischen Fischotter- und Bärengehege.

Auch die Besucherplattform beim Bärengehege wurde in Eigenregie erneuert. Zudem erneuerten die Tierpfleger Hinweisschilder und Infotafeln. Besonderen Dank richtet "HessenForst" in diesem Zusammenhang an Matthias Zenkert vom Fischerei-Sportverein (FSV) Oberlahn. Der FSV stiftete eine neue Übersichtstafel zu den Bewohnern in Fluss und See, die am Weiher im Damwildgehege aufgestellt wird. David Menke, der seit dem Jahreswechsel für die Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit im Wildpark zuständig ist, nahm die Tafel dankend entgegen.

"Wir freuen uns über die informative Bildtafel und werden diese auch in unsere Tiergartenrallye einbinden", erzählt Menke. "Künftig wird es für verschiedene Zielgruppen eine Tiergartenrallye geben. Vor allem Kinder und Jugendliche können sich damit selbstständig Wissen rund um die Wildpark-Bewohner erarbeiten und werden gleichzeitig gezielt durch den Wildpark geleitet", erläutert Menke weiter.

Die Tiergartenrallye kann künftig auf der Homepage des Tiergartens Weilburg heruntergeladen werden. Sie wird auch an der Wildparkkasse herausgegeben.