Philippinum bildet "Schulbanker" aus

Sie gehören zu den "Schulbankern": Marten Paul (l.) und David Grölz aus der Klassenstufe 12. Foto: Gymnasium Philippinum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Schüler der Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums Philippinum sind in die Rolle von Bankern geschlüpft: Sie leiten eine fiktive Bank und versuchen, sich am Markt zu behaupten. "Schulbanker" ist ein Planspiel, bei dem Schüler wie ein Bankvorstandwichtige Entscheidungen in allen Geschäftsbereichen wie Sparen und Kredite, Aktienfonds, Filialen und Kundenterminals sowie Werbung, Aus- und Weiterbildung treffen.

Außerdem lernen sie, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen auf die Marktentwicklung haben. Ebenso gilt es, konjunkturelle Entwicklungen und die wirtschaftlichen Gesamtzusammenhänge im Blick zu behalten.

Die teilnehmenden Gruppen des Weilburger Gymnasiums Philippinum stehen dabei im Wettbewerb zu anderen Teams verschiedener Schulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren EU-Ländern, wobei die 20 besten Teams nach Berlin zum Finale eingeladen werden und die drei Gesamtgewinner Geldpreise erhalten.

Das Planspiel "Schulbanker", ausgerichtet vom Deutschen Bankenverband, möchte Jugendliche für wirtschaftliche Zusammenhänge interessieren.

Philippinum bereits seit Jahren beim Planspiel dabei

Seit rund 30 Jahren ist das Thema "Schule und Wirtschaft" ein Schwerpunkt des gesellschaftspolitischen Engagements.

Das Gymnasium Philippinum nimmt zum wiederholten Male am Planspiel teil. Die Schüler können auch außerhalb des Unterrichtes als "Banker" agieren. "Das ganze Spiel ist digital angelegt, sodass es auch in Corona-Zeiten gut durchführbar ist", sagt Thorsten Rohde, der die "Banker" betreut.