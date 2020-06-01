Montag, 01.06.2020 - 19:30
5 min
"Piratensender" im Spielmannbau
Von Margit Bach
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UNTERSTÜTZUNG
Wer den Piratensender und die Produktion der halbstündigen Puppenfilm-Sendungen finanziell unterstützen möchte, kann dies tun. Rayo ist ein gemeinnütziger Verein und kann ab einem Betrag von 50 Euro auch Spendenquittungen ausstellen. Ein Kontakt ist unter www.piratensender-spielmann.de möglich.
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