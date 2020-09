„Pleiten, Pech und Pannen“ erleben

Jetzt teilen:

WEILBURG - (red). Von „Pleiten, Pech und Pannen in 1100 Jahren in Weilburg“ berichtet Hans-Peter Schick in seiner neu gestalteten Stadtführung. Veranstalter ist der Kur- und Verkehrsverein Weilburg. Diese Stadtführung findet erstmals am Sonntag, 11. Oktober, statt. Am Neptunbrunnen auf dem Marktplatz geht es um 15 Uhr los.

Zwölf Personen können teilnehmen

Bei der Führung werden Geschichten um das König-Konrad-Denkmal, die Strandung eines Zeppelins, die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Marktplatz, den Verkehrsunfall am Landtor, das Toilettenhaus „Am Denkmal“, das Abschreiten der Parade der Bürgergarde an Kirchweih, die Gemeindegebietsreform ohne Kubach und Selters, das polizeiliche Kennzeichen „WEL“, die Sprengung von drei Brücken, den Schiffs- und den Eisenbahntunnel, den Komödienbau und mehr angesprochen.

Es können zwölf Personen teilnehmen. Anmeldungen unter Telefon 0 64 71-9 27 48 75 oder per E-Mail an info@kvv-weilburg.de sind bis Freitag, 9. Oktober, um 12 Uhr erforderlich.