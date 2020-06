Politik kehrt zur Normalität zurück

Jetzt teilen:

WeilburgZurück zur politischen Normalität heißt es in dieser Woche in Weilburg. Nachdem die Stadtverordneten aufgrund der Coronapandemie Anfang Mai nicht tagen konnten, sollen die Ausschüsse und das Stadtparlament in dieser Woche wieder zusammenkommen.

So ganz normal wird die Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag, 2. Juli, um 19 Uhr aber nicht ablaufen. Das zeigt schon der Umstand, dass die Sitzung, die üblicherweise in der Aula des Komödienbaus stattfindet, ins Bürgerhaus Waldhausen verlegt wird. Denn dort ist mehr Platz, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Immerhin sind es 37 Stadtverordnete, zwölf Stadträte, Mitarbeiter der Verwaltung und möglicherweise Gäste, die Platz finden müssen.

Corona-Pandemie bestimmt die Tagesordnung

Eine Mund-Nase-Bedeckung muss beim Betreten des Bürgerhauses getragen werden. Zudem sollen die beiden Eingänge genutzt werden, um die Besucherströme zu entzerren.

Die Coronakrise bestimmt auch in weiten Teilen die Tagesordnung der Sitzung am Donnerstagabend. Dann müssen die Beschlüsse, die der Haupt- und Finanzausschuss Anfang Mai in Vertretung gefasst hatte, noch einmal bestätigt werden.

Dabei geht es unter anderem um die Mehrausgaben für die Anschaffung von Masken für die Bevölkerung, den Erlass von Kita-Gebühren und die Sicherung der Liquidität der Stadt.

Der Ausschuss war durch eine Änderung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ermächtigt worden, die Entscheidungen vorläufig zu treffen, damit Kommunen während der Kontaktbeschränkungen handlungsfähig bleiben konnten. Formell muss nun aber noch einmal das Parlament darüber befinden.

Pachterlass für Odersbacher Campingplatz beantragt

Als Folge der Corona-Pandemie liegt auch ein Antrag des Kur- und Verkehrsvereins Odersbach zur Beratung auf dem Tisch. Dieser betreibt den Campingplatz an der Lahn und bittet aufgrund der wegfallenden Einnahmen um Pachterlass für dieses Jahr.

Aber auch Fragen zu Klima und Natur werden die Stadtverordneten beschäftigen. So beantragt die SPD einen Bericht über die aktuelle Situation des Waldes in Weilburg, denn dieser werde durch Windwurf, Trockenheit und Insektenbefall immer lichter. Auch das Unwetter an Muttertag Anfang Mai machen die Sozialdemokraten zum Thema. Sie fordern ein Vorsorgekonzept.

Ein Konzept ganz anderer Art strebt die CDU an. Ihr geht es um ein ganzheitliches Tourismuskonzept, weil Tagesgäste und Urlauber mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt seien.

Die Sitzung der Stadtverordneten am Donnerstag, 2. Juli, beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus Waldhausen und ist öffentlich.