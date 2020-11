Polizei nimmt zwei 16-Jährige am Weilburger Bahnhof fest

Am Weilburger Bahnhof nimmt die Polizei am Dienstagmittag zwei Jugendliche fest. Sie hatten andere Jugendliche angegriffen, um deren Kopfhörer zu rauben. Symbolfoto: Heiko Küverling/Fotolia

WEILBURG - Die Polizei hat am Dienstag gegen 14 Uhr am Weilburger Bahnhof zwei 16-Jährige festgenommen. Sie sollen zuvor zwei 14 und 17 Jahre alten Jungen am Weilburger Bahnhof angegriffen haben, um deren kabellose Kopfhörer zu rauben.

Um kurz vor 13 Uhr kam es an einer Sitzbank am Busbahnhof zum ersten Vorfall. Hier konnte sich, so die Polizei, ein 17-jähriger in einen Bus retten, ohne dass die beiden Täter die Kopfhörer bekamen. Zu einem weiteren Vorfall kam es kurze Zeit später im Bereich einer Unterführung des Bahnhofes. Hier ließen die Täter erst von ihrem Opfer ab, als ein 14 Jahre altes Mädchen zur Hilfe eilte. Zuvor war ein 17 Jahre alter Junge noch von dem Duo gegen ein Geländer gestoßen worden, als er dem 14-jährigen Opfer helfen wollte.

Die Polizei nahm die beiden 16-Jährigen schließlich auf einem Bahnsteig fest. Dabei setzte sich das Duo mit lautstarken Rufen zur Wehr. Zudem soll einer der Jungen versucht haben, einen Polizeibeamten anzurempeln. Gegen das Duo wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet.

Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 31-9 14 00.