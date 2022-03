Polizei stellt Fahrraddieb

Jetzt teilen:

WEILBURG - Am Sonntagnachmittag, 13. März, hat die Polizei in Weilburg dank aufmerksamer Bürger einen Fahrraddieb festgenommen. Ein Zeuge informierte gegen 16.50 Uhr die Polizei, da er einen Fahrraddiebstahl am Bahnhof Weilburg beobachtet hatte. Ein Dieb hatte ein angekettetes Fahrrad von einem Ständer gerissen und das Schloss anschließend in die Lahn geworfen. Der Mann verfolgte den Dieb und konnte der Polizei eine gute Beschreibung am Telefon durchgeben. Als der Dieb seinen Verfolger bemerkte, stellte er das Fahrrad ab und versteckte sich auf dem Gelände eines Rudervereins. Die Streife der Polizei konnte den 17-jährigen Täter wenig später in der Nähe des dortigen Bootshauses festnehmen. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Fahrraddieb wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht noch den Besitzer des gestohlenen, rot-schwarzen Mountainbikes "Specialized Rockhopper". Dieser kann sich bei der Polizeistation Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 melden.