Porträt am Wochenende: Heidemarie Oppermann von der Weilburger Tafel

Aus Überzeugung ist Heidemarie Oppermann von Beginn an als Helferin bei der Weilburger Tafel dabei. Foto: Andreas E. Müller
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DIE FINANZIELLE LAGE
Nach der vorübergehenden Schließung bangen die Verantwortlichen der Weilburger Tafel um den
Fortbestand dieser sozialen Einrichtung.
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3000 Euro Kosten sind monatlich zu tragen, darunter die Raummiete und ein Auto", teilt Susanne Artner-Stehr vom Vorstand mit. Durch die Abgabe von Lebensmitteln kamen bisher immerhin etwa 1300 Euro pro Monat an Geldern wieder herein. Ein Lebensmittelkorb für eine Person wird für den symbolischen Betrag von zwei Euro abgegeben. Jede weitere Person im Haushalt zahlt 50 Cent.
Die Körbe haben einen
Gegenwert von etwa 20 EuroDie verbleibenden Kosten von etwa 1700 Euro werden über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. . "Unser großes Problem ist, dass wir erst wieder öffnen können, wenn unsere älteren Ehrenamtlichen, die zur Risikogruppe gehören, wieder helfen dürfen", sagt Artner-Stehr etwas resigniert.
Ohne
finanzielle Unterstützung befürchtet sie, dass sich die Tafel nicht über mehrere Monate ohne Ausgabe halten kann.
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