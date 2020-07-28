Dienstag,
28.07.2020 - 10:03
2 min
Prämie macht den Wert der Wehren deutlich
Wer bei der Feuerwehr ist, ist rund um die Uhr für die Allgemeinheit da. Mit einer Feuerwehrprämie möchte Weilburg die Arbeit der Brandschützer mehr wertschätzen.
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