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Dienstag, 28.07.2020 - 10:03
2 min

Prämie macht den Wert der Wehren deutlich

Wer bei der Feuerwehr ist, ist rund um die Uhr für die Allgemeinheit da. Mit einer Feuerwehrprämie möchte Weilburg die Arbeit der Brandschützer mehr wertschätzen.

Von Sabine Gorenflo
Bürgermeister Johannes Hanisch (6.v.l.) mit den Wehrführern bei der symbolischen Scheckübergabe für die Feuerwehrprämie. Foto: Sabine Gorenflo

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