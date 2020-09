Preise für Denkmalbeiträge

Deutschlands höchster Pise-Bau, einer der größten Europas, steht in Weilburg. Das Bauwerk kann am Sonntag besichtigt werden. Foto: Matthias Knaust

Jetzt teilen:

Weilburg (red). Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat gleich zwei Weilburger Wettbewerbsbeiträge ausgezeichnet und wird diese am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 13. September, deutschlandweit auf ihrer Webseite präsentieren: den Film "Weilburg von oben" und die Foto-Story "Unterwegs in Weilburg".

"Das ist ein schöner Erfolg für die tolle Zusammenarbeit von mittlerweile 13 Weilburger Vereinen und Institutionen, die so einen spannenden Blick hinter die Kulissen ermöglichen, beispielsweise in der Schlosskirche oder im Pisébau", erklärte dazu der Vorsitzende des Geschichtsvereins, Christian Radkovsky.

Für die Evangelische Kirchengemeinde Weilburg dankte Pfarrer Guido Hepke den Mitgliedern der Projektgruppe "Denkmalstag digital", Ann-Kathrin Schild, Dieter Langer und Matthias Knaust, die die Ideen für die digitalen Beiträge entwickelt haben. Ein Dank gehe auch an Weilburg TV mit Sabine und Ralph Gorenflo, sagte Hepke.