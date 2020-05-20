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Mittwoch, 20.05.2020 - 20:00
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Prozess in Limburg: Angeklager sagt zu "Axtmord" aus

Imad. A hat im "Axtmord"-Prozess in Limburg ausgesagt. Er äußerte sich zu den Hintergründen der Tat. Auch die Verfassung der beiden Kinder des Angeklagten war Thema.

Mika Beuster: Redakteur Weilburg
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg
Diese Gednkplakette erinnert an das Opfer der Bluttat in der Weiersteinstraße in Limburg. Zu seinen Beweggründen hat Imad A. nun vor Gericht ausgesagt. Foto: Andreas Egenolf

Diese Gednkplakette erinnert an das Opfer der Bluttat in der Weiersteinstraße in Limburg. Zu seinen Beweggründen hat Imad A. nun vor Gericht ausgesagt. Foto: Andreas Egenolf

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Diese Gednkplakette erinnert an das Opfer der Bluttat in der Weiersteinstraße in Limburg. Zu seinen Beweggründen hat Imad A. nun vor Gericht ausgesagt. Foto: Andreas Egenolf

Diese Gednkplakette erinnert an das Opfer der Bluttat in der Weiersteinstraße in Limburg. Zu seinen Beweggründen hat Imad A. nun vor Gericht ausgesagt. Foto: Andreas Egenolf

Am Tag der Bluttat in der Limburger Innenstadt: Eine Frau hält vor einem Blumenmeer am Tatort inne. Foto: Mika Beuster

Am Tag der Bluttat in der Limburger Innenstadt: Eine Frau hält vor einem Blumenmeer am Tatort inne. Foto: Mika Beuster

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