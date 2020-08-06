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Donnerstag, 06.08.2020 - 12:36
3 min

Prozess wegen Tankstellenüberfällen: Ein provokanter Zeuge

Der Auftritt eines Zeugen im Prozess um mehrere Raubüberfälle vor dem Limburger Landgericht hat es in sich. Er provoziert Richterin wie Staatsanwältin.

Von Andreas E. Müller
Im Prozess gegen zwei Brüder, die Tankstellen und Getränkemärkte überfallen haben sollen, hat ein provokanter Zeuge das Limburger Landgericht beschäftigt. Sein Ziel: die eigene Haftstrafe zu verlängern. Symbolfoto: Sebra/Fotolia

Im Prozess gegen zwei Brüder, die Tankstellen und Getränkemärkte überfallen haben sollen, hat ein provokanter Zeuge das Limburger Landgericht beschäftigt. Sein Ziel: die eigene Haftstrafe zu verlängern. Symbolfoto: Sebra/Fotolia

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