Prügelei endet für zwei Beteiligte im Krankenhaus

WEILBURG - Am frühen Samstagmorgen gegen 1:40 Uhr ist es in der Limburger Straße in Weilburg aus noch bislang unbekannter Ursache zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Hierbei wurden zwei Personen aus dem Raum Weilburg durch Schläge und Tritte so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Täter sollen noch vor Eintreffen der Polizei mit einem Pkw der Marke Audi vom Tatort geflüchtet sein.

Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist bislang unklar. Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.