"Punkt, Punkt, Komma, Strich..." eröffnet in Weilburg

Das Rosenhang Museum in Weilburg präsentiert die Ausstellung "Punkt, Punkt, Komma, Strich...". Archivfoto: Agathe Markiewicz

WEILBURG - Im Rosenhang-Museum in Weilburg wird am Samstag, 30. April, die Ausstellung "Punkt, Punkt, Komma, Strich..." eröffnet. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr.

Zu sehen gibt es Werke von Helga Berg-Dooremans, die mit Acrylfarbe und Mixed Media Techniken auf Holz malt, sowie von Annette Siebigteroth, deren Konzept auf der Gestaltung verschiedener Bildräume beruht. Die Ausstellung ist von Donnerstag, 28. April, bis Dienstag, 10. Mai, dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu sehen. Am Sonntag, 1. Mai, wird eine Führung durch das Museum angeboten. Für die einstündige Führung ist eine Anmeldung unter Telefon 0 64 71-3 90 81 oder per

E-Mail an info@rosenhang-

museum.de erforderlich.