Radwegebrücke über die Lahn bei Odersbach wird saniert

Die Fußgängerbrücke zwischen Odersbach und Kirschhofen soll ab Mai saniert werden. Foto: Stadt Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weilburg-Odersbach (red). Die im Jahr 1978 erbaute Geh- und Radwegbrücke, die die Stadtteile Odersbach und Kirschhofen miteinander verbindet, ist in die Jahre gekommen und muss teilsaniert werden.

An einigen Stellen ist der Beton gerissen und abgeplatzt, zum Teil liegt die Bewehrung frei, wodurch sich stellenweise Rost gebildet hat. Diese Stellen werden freigelegt, grundiert und neu betoniert. Auch der Belag, die Schutzschicht der Brücke, ist teilweise abgeplatzt. Der alte Belag wird bei den Sanierungsarbeiten entfernt und ein neuer Belag wird aufgetragen. Auch das Geländer wird erneuert, weil es für Radfahrer nach den neuen Richtlinien nicht hoch genug ist und erst mit einer Höhe von 1,30 Meter den aktuell gültigen Vorschriften entspricht.

Schäden beeinträchtigen die Dauerhaftigkeit der Brücke

"Die Brücke ist insbesondere in der Sommerzeit stark frequentiert. Einheimische sowie Touristen, vor allem die Camping-Urlauber, nutzen die Brücke, um an die andere Seite des Lahnufers zu gelangen", sagt Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). "Da hat der Sicherheitsaspekt einen besonders hohen Stellenwert. Wir wollen daher versuchen, dass die Brücke trotz der Sanierungsarbeiten so gut es geht, auch begehbar bleibt."

Wie aus einem Gutachten hervorgeht, beeinträchtigen die Schäden die Dauerhaftigkeit der Brücke. Ebenso könne die Schädigung anderer Bauteile nicht ausgeschlossen werden. Daher sollen die Sanierungsarbeiten an der Brücke im Mai starten. Die Kosten betragen rund 310 000 Euro. Die Bauarbeiten sollen bis etwa Mitte Juli andauern.