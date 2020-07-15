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Mittwoch, 15.07.2020 - 10:45
3 min

Rätsel, Fragen und Geheimnisse: Weilburg mal ganz anders sehen

Eine Rätselführung durch die Weilburger Altstadt führt in die unbekannteren Seiten der Stadtgeschichte ein. Sie wollen mit Wissen über Weilburg punkten? Dann lesen Sie weiter.

Von Sabine Gorenflo
Vor dem Eingang zum Weilburger Schlosshof erklärt Stadtführerin Gertrud Barkowski (r.), dass man an diesen Stangen früher die Gewehre abgestellt hat. Foto: Sabine Gorenflo

Vor dem Eingang zum Weilburger Schlosshof erklärt Stadtführerin Gertrud Barkowski (r.), dass man an diesen Stangen früher die Gewehre abgestellt hat. Foto: Sabine Gorenflo

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Fotos
Vor dem Eingang zum Weilburger Schlosshof erklärt Stadtführerin Gertrud Barkowski (r.), dass man an diesen Stangen früher die Gewehre abgestellt hat. Foto: Sabine Gorenflo

Vor dem Eingang zum Weilburger Schlosshof erklärt Stadtführerin Gertrud Barkowski (r.), dass man an diesen Stangen früher die Gewehre abgestellt hat. Foto: Sabine Gorenflo

Das treue Hündchen findet sich am Mauervorsprung des Hochschlosses .. Foto: Sabine Gorenflo

Das treue Hündchen findet sich am Mauervorsprung des Hochschlosses .. Foto: Sabine Gorenflo

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FÜHRUNGEN

Auf der Homepage des Kur- und Verkehrsvereins unter www.kvv-weilburg.de sind alle weiteren Stadtführungen aufgeführt.

Coronadedingt ist die Teilnehmerzahl auf zehn begrenzt. Mitzubringen sind ein Mund-Nase-Schutz und als Empfehlung Einmalhandschuhe und Handdesinfektion.

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