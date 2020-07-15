Mittwoch, 15.07.2020 - 10:45
3 min
Rätsel, Fragen und Geheimnisse: Weilburg mal ganz anders sehen
Von Sabine Gorenflo
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FÜHRUNGEN
Auf der Homepage des Kur- und Verkehrsvereins unter www.kvv-weilburg.de sind alle weiteren Stadtführungen aufgeführt.
Coronadedingt ist die Teilnehmerzahl auf zehn begrenzt. Mitzubringen sind ein Mund-Nase-Schutz und als Empfehlung Einmalhandschuhe und Handdesinfektion.
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