„Rauchzeichen“ warnt: Arsen und Blei in der Lunge

Gesunde Lunge und Raucherlunge - Referent Jerome Theunissen zeigt den Unterschied. (Foto: Gymnasium Philippinum)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - (red). „Rauchzeichen“ heißt ein Projekt der Deutschen Herzstiftung, das Kinder und Jugendliche für die Gefahren des Rauchens sensibilisieren will. Bereits seit mehreren Jahren ist es fester Bestandteil der Sucht- und Drogenprävention am Gymnasium Philippinum bei den Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 7.

Die Deutsche Herzstiftung hat ihr Programm speziell für diese Altersgruppe entwickelt, denn in diesem Alter wird oft erstmals zur Zigarette gegriffen. Referent Jerome Theunissen demonstrierte mit einem Experiment, welche Gefahren das Rauchen mit sich bringt: Eine Filterzigarette wurde in einem Glaskolben „geraucht“ und in einem Wattebausch wurde sichtbar, welche Menge Teer und Nikotin dabei normalerweise in die Lunge des Rauchers gelangt.

Die Siebtklässler lernten, dass die passive Inhalation von Zigarettenrauch sogar noch ungesünder ist, als selbst am Glimmstängel zu ziehen. Und wie sie als Zielgruppe ins Visier genommen werden: So werde die „E-Zigarette“ als „Shisha2go“ sehr erfolgreich vermarktet. Mit der Vorstellung, das immer moderner werdende Shisha-Rauchen oder die E-Zigarette seien weniger gefährlich als herkömmliche Zigaretten, räumte der Referent auf: Eine Sitzung mit der Wasserpfeife entspreche etwa dem Konsum von 100 Zigaretten.

Mit einem Zug Arsen und Blei in die Lunge

Der kalte Shisha-Rauch werde tiefer inhaliert und wesentlich länger in der Lunge behalten, was das Gesundheitsrisiko drastisch erhöhe.

Wer würde freiwillig Bestandteile von Rattengift, Nagellackentferner und Batterien zu sich nehmen? Jerome Theunissen zeigte auf, dass man mit jeder gerauchten Zigarette genau dies tut, wobei Arsen, Aceton, Nickel und Blei nur vier von insgesamt über 5000 enthaltenen Giftstoffen sind. Die Folgen demonstrierte der Referent mit dem Vergleich zwischen einer gesunden und einer Raucherlunge.