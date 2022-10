Residenzmarkt startet am Wochenende in Weilburg

Es ist wieder soweit: Der Marktplatz füllt sich mit Verkaufsständen - hier eine Archivaufnahme. Am Wochenende geht es los - und Besucher sollen in die Innenstsadt gelockt werden. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Am Samstag, 8. Oktober, startet der Residenzmarkt. Von 10 bis 18 Uhr ist er am Samstag geöffnet, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Auf dem Marktplatz, dem König-Konrad-Platz und in der Vorstadt warten Standbetreiber mit Waren und Speisen auf. Offiziell eröffnet wird der Residenzmarkt durch Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) am Samstag um 12 Uhr auf dem Marktplatz - dazu sind alle Besucher eingeladen

Marktplatz

Auf dem Marktplatz sind die Kleinen am Sonntag von 12 bis 15 Uhr zum Kinderschminken eingeladen. Auch eine Hüpfburg sorgt auf dem Marktplatz für viel Spaß der kleinen Besucher und von 15.30 bis 17.30 Uhr sorgt ein Stelzenläufer und Ballonmodellage für Unterhaltung von Groß und Klein. Bei Regen wird das Stelzenlaufen wegen der Rutschgefahr auf den König-Konrad-Platz verlegt. Am Sonntag finden zwei Stadtführungen des Kur- und Verkehrsvereins Weilburg statt: Um 11 Uhr erzählt Alexandra Neuhoff im historischen Kostüm des Stadtpfeifers über die Aufgaben und Tätigkeiten der Weilburger Stadtpfeifer, die vom höchsten Weilburger Turm aus über die Sicherheit der Stadt wachten und vor Gefahren warnten. Um 15 Uhr zeigt Hans-Peter Schick den Weg des Kirchenbaus in Weilburg mit seiner mehr als 1100-jährigen Geschichte, bei der Themenführung "Von Walpurga bis Heilig-Kreuz - Weilburg und seine Kirchen". Treffpunkt der beiden Stadtführungen ist am Brunnen auf dem Weilburger Marktplatz, Kosten jeweils 5 Euro. Die Kostümführung dauert rund 60 Minuten und die Themenführung etwa 90 Minuten.

König-Konrad-Platz

Für die kleinen Besucher dreht ein großes Kinderkarussell auf dem König-Konrad-Platz seine Runden und vor dem Landtor formt ein Seifenblasenkünstler am Samstag von 12.30 bis 13.30 Uhr riesige Seifenblasen.

Fotos Es ist wieder soweit: Der Marktplatz füllt sich mit Verkaufsständen - hier eine Archivaufnahme. Am Wochenende geht es los - und Besucher sollen in die Innenstsadt gelockt werden. Foto: Stadt Weilburg Buntes Treiben in der gesamten Weilburger Innenstadt: In der Mauerstraße gibt es einen Flohmarkt. Foto: Stadt Weilburg 2

Wer schon immer mal in einem Traktor sitzen wollte, kann dies ebenso auf dem König-Konrad-Platz tun. Hier stehen historische landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte des Kultur- und Technik Clubs Merenberg zum Bestaunen bereit und die Erzeugnisse vom Land können direkt auf dem landwirtschaftlichen Markt erworben werden. Die Kubacher Landfrauen sind an beiden Markttagen auf dem König-Konrad-Platz mit dem Kartoffeldämpfer von Thomas Cromm, seinen Kartoffeln und selbst gerührtem Heringsdip sowie Schmierkäs präsent.

Pankgrafenplatz

Auf dem Pankgrafenplatz, unter einem historischen Zelt, wartet der Pankgrafen-Verein Getränken und Gerichten vom Schwenkgrill auf seine Besucherinnen und Besucher.

Mauerstraße

Auf dem Flohmarkt in der Mauerstraße darf gehandelt und gefeilscht werden, hier warten zahlreiche private Anbieter auf. Viele Überraschungen warten auf Groß und Klein: Am Sonntag werden Besucher von Walking Acts unterhalten und auch musikalisch wird das gesamte Wochenende mit zahlreichen Live-Acts untermalt: Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Oberlahn spielen barocke Straßenmusik und Live-Auftritte liefern auch die Musiker "Dweilorkest WIJ uut Zender", die extra aus der niederländischen Partnerstadt Zevenaar anreisen.

Museum und Schloss

Das Bergbau- und Stadtmuseum ist an beiden Tagen bei freiem Eintritt zu besichtigen. Das Weilburger Schloss hat geöffnet und bietet stündliche Führungen zu normalen Eintrittspreisen an.

Ausstellungen

Die Frauen der Gruppe "PatchWeilburg" öffnen an beiden Markttagen jeweils von 14 bis 17 Uhr ihre Ladengalerie in der Langgasse 12-14. Zu sehen und kaufen gibt es selbstgemachte Werke, darunter Decken, Kissen, Wandbilder, Krabbeldecken, Topflappen, Taschen und Arbeiten mit Stickereien aus Afghanistan. Auch Aquarelle von Heide Jung und Glasarbeiten von Verena Kurzius können erworben werden.