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Montag, 18.05.2020 - 18:00
4 min

Restaurants haben wieder geöffnet: In Weilburg sind fast alle Tische besetzt

Das erste Wochenende seit der Wiedereröffnung haben die heimischen Gastronomen im Kreis Limburg-Weilburg hinter sich. Dabei zeigt sich ein gemischtes Bild.

Von Andreas E. Müller und Ulrike Sauer
Antje Ax von der "Dampfmühle" in Schupbach freut sich auf ihre Gäste. Am Wochenende waren aber noch viele Plätze frei. Foto: Andreas E. Müller

Antje Ax von der "Dampfmühle" in Schupbach freut sich auf ihre Gäste. Am Wochenende waren aber noch viele Plätze frei. Foto: Andreas E. Müller

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Fotos
Antje Ax von der "Dampfmühle" in Schupbach freut sich auf ihre Gäste. Am Wochenende waren aber noch viele Plätze frei. Foto: Andreas E. Müller

Antje Ax von der "Dampfmühle" in Schupbach freut sich auf ihre Gäste. Am Wochenende waren aber noch viele Plätze frei. Foto: Andreas E. Müller

Zina Kaiktsidou und ihr Mann Evangelos Mouselimis haben das griechische Restaurant "Poseidon" in Weilburg wieder eröffnet dürfen. Jetzt hoffen sie auf viele Gäste. Foto: Ulrike Sauer

Zina Kaiktsidou und ihr Mann Evangelos Mouselimis haben das griechische Restaurant "Poseidon" in Weilburg wieder eröffnet dürfen. Jetzt hoffen sie auf viele Gäste. Foto: Ulrike Sauer

Sie hoffen, bald mehr Gäste in ihrem Restaurant Besenbinder begrüßen zu können: Vesma und Ivan Maric. Foto: Ulrike Sauer

Sie hoffen, bald mehr Gäste in ihrem Restaurant Besenbinder begrüßen zu können: Vesma und Ivan Maric. Foto: Ulrike Sauer

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