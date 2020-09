"Rettet die Erde, sie ist der einzige Planet auf dem es Pizza gibt"

Mit einer gebastelten Girlande machen die Engagierten von Fridays for future und People for future auf Probleme aufmerksam, die speziell auf Weilburg zutreffen, darunter "autofreier Marktplatz" oder auch "Mehr ÖPNV". Foto: Klaus-Dieter Häring

WEILBURG - WEILBURG. Weltweiter Klimastreiktag am vergangenen Freitag und auch in Weilburg versammelten sich die Aktivisten von Fridays for future und People for future auf dem König-Konrad-Platz, um auf die Probleme in Weilburg aufmerksam zu machen - und Visionen für ihre Stadt zu entwickeln.

Gleich mehrere Themen und damit die entsprechenden Experten wurden für diesen Tag aufgerufen. Zum einen war dies das Waldsterben und zum anderen auch das Klima an sich.

Damit schloss sich die Veranstaltung nahtlos an die in diesem Jahr schon im April angebotene Demonstration für den Klimaschutz, dem Mahnwachenmarathon im Juni und die Raddemo im August dieses Jahres an.

Die Veranstaltungen zeigen einmal mehr auf, dass sich die Menschen auch nicht durch die Corona-Pandemie davon abhalten lassen, auf ihre Aufgaben und Ziele aufmerksam zu machen. Wurde dieser weltweite Tag unter das Motto "Kein Grad weiter" gestellt, hatte man aber auch den Klimaschutz an sich im Fokus. Bevor die Demonstration am späten Nachmittag startete und Carla Schuld von Fridays for future die vielen Gäste und Redner begrüßen konnte, hatten die Aktivisten schon einiges zu tun. Sie befestigten Plakate und eine selbst gebastelte Girlande mit "positiven Visionen" für Weilburg. Dazu gehörten Aussagen wie "Tolle Radwege", ein "Autofreier Marktplatz" bis hin zu "Mehr ÖPNV".

Zu den Gastrednern der Demonstration gehörten unter anderem die Interessengemeinschaft "Zugpferde" mit Petra Bauer, Gerd Zimmermann vom BUND und Antar Spiong von People for future. Mit schon recht trockenen Nadelbaumästen auf dem König-Konrad-Platz machten die Demonstranten auf die Situation des heimischen Waldes aufmerksam; und so mancher Gast wurde mit den Worten: "Hier, bitte, nehmt mal 'ne tote Fichte" zum aktiven Mitmachen animiert.

Die Erde ist der einzige Planet mit Pizza

Wie es um den heimischen Wald steht, berichtete Weilburgs Forstamtsleiter Werner Wernecke. Als Kreisvorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hatte er "nichts Schönes" vom Zustand des Waldes zu erzählen. Seinen Worten nach ist der heimische Wald erheblich vom Waldsterben betroffen. Die Fichte wird sich komplett in den nächsten Jahren zurückziehen "und auch an der Buche werden wir in den nächsten drei Jahren Schäden feststellen". Die Zukunft ist seinen Worten nach im artenreichen Mischwald zu finden. Aus dem heimischen Bestand gehören dazu die Eiche und Ahorn, aber es werden auch Baumarten anderer Weltregionen zu finden sein. Darunter von ihm erwähnt die Douglasie "die Wärme und Dürre verträgt", oder aber auch die Roteiche.

Bei allem Ernst der Situation zeigten einige Beteiligte auch ihren Humor, den sie mit Plakaten wie "Rettet die Erde, sie ist der einzige Planet, auf dem es Pizza gibt" zeigten.