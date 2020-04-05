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Sonntag, 05.04.2020 - 12:20
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Rettungsaktion für die Gaudernbacher Dorfkneipe

In der Corona-Krise habe es auch Dorfkneipen schwer. Damit der "Schnüri" in Gaudernbach auch danach noch ein Treffpunkt für Jung und Alt sein will, startet Sebastian Philippi eine Initiative.

Von Andreas E. Müller
Wirtin Grazyna Pahling freut sich über die Initiative von Sebastian Philippi, der sich in der Corona-Krise für die Gaudernbacher Dorfkneipe "Schnürsenkel" stark macht. Foto: Andreas E. Müller

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Wirtin Grazyna Pahling freut sich über die Initiative von Sebastian Philippi, der sich in der Corona-Krise für die Gaudernbacher Dorfkneipe "Schnürsenkel" stark macht. Foto: Andreas E. Müller

Wirtin Grazyna Pahling freut sich über die Initiative von Sebastian Philippi, der sich in der Corona-Krise für die Gaudernbacher Dorfkneipe "Schnürsenkel" stark macht. Foto: Andreas E. Müller

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