Robotik-Bausätze für besseres Lernen

Schüler und Lehrer der Mittelpunktschule St. Blasius in Frickhofen bekommen ihre Robotik-Bausätze von IHK-Präsident Ulrich Heep und Hauptgeschäftsführerin Monika Sommer sowie Stefan Ginthum von der Firma Christiani. Foto: IHK Limburg

LIMBURG-WEILBURG - Um Jungen und Mädchen für Elektronik, Technik, Mechanik und Programmierung zu begeistern und so Nachwuchskräfte für die regionalen Unternehmen zu gewinnen, fördert die IHK Limburg sechs Schulen, die sich im Bereich der Robotik besonders engagieren möchten. Das Interesse an Technik, teilte die IHK mit, sei eine wesentliche Kernkompetenz in einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft. Das habe die Corona-Pandemie in den letzten Monaten noch mal besonders verdeutlicht.

Robotik-Angebote in den Schulalltag integrieren

Mit der der Robotertechnik ließen sich Schüler auf spielerische Weise für Elektrotechnik, Mechanik und Programmierung begeistern - Fähigkeiten, die im Zeichen von Digitalisierung und Automatisierung in immer mehr Berufsfeldern an Bedeutung gewinnen.

"Die IHK Limburg macht sich daher auf Wunsch vieler regionaler Unternehmen dafür stark, Robotik-Angebote in den Schulalltag zu integrieren. Die Vision unseres Projektes ist es, dass jeder junge Mensch in seiner Bildungslaufbahn mindestens einmal mit dem Programmieren in Kontakt kommen soll, bevor er sich für seinen beruflichen Weg entscheidet", sagt Ulrich Heep, Präsident der IHK-Limburg. Das Schulprojekt "Robotik im Schulalltag" der IHK unterstützt in diesem Jahr sechs Schulen des Landkreises mit insgesamt 20 000 Euro für Robotik-Bausätze und Schulungen zum Robotik-Kursleiter.

Nun überreichten Vertreter der IHK Limburg und des Staatlichen Schulamtes Weilburg 64 Roboterbausätze von "Lego Education" an zwei Grund- sowie vier weiterführende Schulen. Freuen dürfen sich die Mittelpunktschule "St. Blasius", die Grundschule Ellar, die Leo-Sternberg-Schule, die Freiherr-vom-Stein-Schule, die Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule und die Taunusschule Bad Camberg. Ausgewählt wurden die geförderten Schulen aus 15 Bewerbern.

Die Schulen freuten sich über die Unterstützung durch die IHK, sagt Melanie Jansing von der Limburger Goetheschule. Dort soll das praxisorientierte Arbeiten im Lernbereich Naturwissenschaften ausgebaut werden. "Hinsichtlich der Berufsorientierung kann Robotik besonders für interessierte und begabte Schülerinnen und Schüler im Schulalltag Weichen für die Zukunft stellen", so die Schulleiterin. Schulamtsleiter Michael Scholz bescheinigte der Goetheschule, auf einem guten und zukunftsorientierten Weg in die digitale Welt zu sein und betonte, dass es wichtig sei, sich früh für Technik und Digitales zu öffnen "Es ist der spielerische Umgang mit dem Element 'Lego' der den jungen Heranwachsenden die Angst vor der Technik nehmen kann", hob er hervor.

"Hunderte von Lego-Bauteilen ergeben, zusammen mit mehreren Motoren und Sensoren, mit viel Geschick einen 20 Zentimeter kleinen Roboter, der komplizierte Aufgaben erfüllen kann. Alles konstruiert und programmiert mit einem ehrgeizigen Team von Kindern und Jugendlichen und ihren Lehrern. Ein solches Projekt zu unterstützen, planten wir schon seit geraumer Zeit", sagte Holger Barthel, Vorstand der MOBA Mobile Automation AG.

Junge Menschen für Technikberufe begeistern

"Wir schätzen es sehr, dass die IHK Limburg dieses Projekt initiiert hat und hoffen, damit junge Menschen für technischen Berufe zu begeistern. Es war für meine Jurykollegen und mich sehr schwer, unter den Bewerbungen die sechs Schulen zu ermitteln, die nun ausgestattet werden."