Roller geklaut in der Lahn versenkt

In der Lahn hat der Besitzer seinen Motorroller gefunden. Dort hatten die Diebe das Gefährt „entsorgt“. (Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa)

WEILBURG-KIRSCHHOFEN - (red). Erst geklaut und dann in der Lahn versenkt: Vermutlich in der Nacht zu Samstag, 9. Juli, ist nach Angaben der Polizei von einem Grundstück in der Untergasse in Kirschhofen ein orangefarbener Motorroller gestohlen worden. Damit konnten der oder die Täter dann aber wohl nichts anfangen. Weil das Lenkradschloss des Zweirades eingerastet war, gelang es nämlich offenbar nicht, den Motorroller vom Tatort zu transportieren, sodass das Kraftrad kurzerhand in der nahe gelegenen Lahn versenkt wurde. Dort fand dann schließlich der Besitzer sein Gefährt.

Eventuelle Zeugen können sich unter Telefon 0 64 71-9 38 60 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung setzen.