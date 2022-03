Rollerfahrer fährt unter Drogeneinfluss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Laut Polizeiangaben haben Beamte in der Limburger Straße in Weilburg am Samstag gegen 8.10 Uhr einen Rollerfahrer kontrolliert, der unter Drogeneinfluss gestanden haben soll. Der 41-Jährige war am Bahnhof unterwegs. Zudem stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrzeugführer keine notwendige Prüfbescheinigung für den Mofa-Roller hatte. Daher wurde dem 41-Jährigen für das weitere Ermittlungsverfahren eine Blutprobe abgenommen.