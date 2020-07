Rollschiff über die Lahn nimmt wohl Anfang August den Betrieb wieder auf

Normalerweise wäre das Rollschiff hier schon zu Wasser gelassen. Der Betrieb geht in diesem Jahr coronabedingt wohl erst im August wieder los. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG. Das Rollschiff am Bangert hat in Weilburg eine lange Tradition. Normalerweise wird es im Mai eingesetzt, aber auch hier machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Sobald ein Hygieneschutzkonzept entwickelt ist, wird das kleine Fährschiff voraussichtlich Anfang August den Betrieb wieder aufnehmen.

Eigner des Schiffes ist die Stadt Weilburg, der Kur- und Verkehrsverein (KVV) ist der Betreiber. "Das Rollschiff ist eine seit mehr als 300 Jahren existierende Fährverbindung über die Lahn", sagt Claudia Ufken, Geschäftsführerin des KVV. Das aktuelle Boot wurde 1965 in der Werft Maurer Vallenda gebaut, ist 7,10 Meter lang, 1,75 Meter breit und hat eine Seitenhöhe von 0,88 Metern. Die zwei Gierseile, mit denen der Rollschiffkapitän das Boot händisch über die Lahn zieht, sind je 50 Meter lang. Die aktuellen Kapitäne sind Marco Waegner und Stefan Peter. Der KVV ist für die Bereitstellung der Kapitäne zuständig, diese erhielten eine Ehrenamtspauschale.

Seit 1692 besteht diese Fährverbindung und wurde auch Burgerschiff genannt, weil es auf der Hauseley-Seite viele Gärten für die landwirtschaftliche Nutzung gab und früher habe man Personen und Vieh hinüber gebracht. "Damals kostete eine Überfahrt fünf Pfennig, wer sofort übersetzten wollte, musste 15 Pfennig bezahlen", erzählt Ufken. Für Pferde, Esel oder Rinder habe man zwischen 15 und 25 Pfennig bezahlen müssen. Eine bekannte Rollschiff-Kapitänin sei Philippine Moser gewesen, auch bekannt als "Rollschiff-Biene", die von 1887 bis 1912 das Schiff bewegte. Heute wird diese Fährverbindung gerne am Wochenende von Wanderern, Spaziergängern und Touristen genutzt.

Das Kapitänshäuschen auf der Hauseley-Seite fiel vor zwei Jahren einem Brand zum Opfer und wurde kürzlich abgerissen. Ein neues soll wohl im nächsten Jahr aufgebaut werden. Bis dahin warten die Kapitäne in einer Markthütte auf der Bangert-Seite auf Kunden. Nun stünden noch technische Prüfungen an und die Gierseile müssten auf genügend Spannung überprüft werden und auf kleine Risse.

Jetzt ging es darum, ein Hygieneschutzkonzept zu entwickeln. Üblicherweise könnten mit dem Rollschiff bis zu zehn Personen transportiert werden, aber durch die Abstandsregelungen dürfte es nur weniger mitnehmen. "An Spitzentagen hatten wir schon 75 bis 100 Überfahrten an einem Wochenende", sagt Ufken. Das würden sie mit den Hygieneregeln in diesem Sommer nicht hinbekommen.

Die bestehende einmalige Fährverbindung hat eine lange und bewegte Geschichte. Bevor das erste Rollschiff, gefertigt von Johann Georg Rohrbach aus Odenhausen an der Lahn, als Personenfähre seinen Betrieb aufnehmen konnte, wurde als Übersetzmöglichkeit ein Nachen verwendet, kann man auf der Homepage des KVV nachlesen. Dort steht auch, dass die Anschaffungskosten für das erste Rollschiff 18 Gulden betrug, inklusive Drahtseil über die Lahn. Die Art der Führung des Schiffes ist zugleich der Namensgeber des "Rollschiffs". Der Fährmann zieht das Schiff von Hand an dem über die Lahn gespannten Drahtseil, welches über die Rollen vom Schiff geführt wird.

Die Fluten der Lahn waren keine Freunde der Rollschiffe. Häufige Beschädigungen am Schiff erforderten oft umfangreiche Reparaturarbeiten. Durch Hochwasser und Flut wurden im Laufe der Jahre viele Rollschiffe abgetrieben und beschädigt, wieder instand gesetzt oder durch neue Schiffe ersetzt.

Das aktuelle Rollschiff hat bereits zahlreiche Instandsetzungen und Finanznöte hinter sich. Nach Kürzung der Betriebszeit in der Saison 2002 aus finanziellen Gründen drohte 2007 sogar die Einstellung des Betriebs. Dank der Unterstützung durch einige Weilburger Vereine konnten die benötigten finanziellen Mittel erfolgreich aufgetrieben werden und der Rollschiffbetrieb wurde weiter geführt. Altersbedingte Schäden wurden in der Saison 2011 festgestellt. Aus historischen Gründen wurde das Schiff instand gesetzt und die Stadt Weilburg entschied sich gegen die Anschaffung eines neuen Aluminiumbootes, welches als Alternative im Gespräch war. In der Saison 2012 nahm das Weilburger Rollschiff den Fährverkehr wieder auf.