Rollstuhlfahrerin in Weilburg angefahren

Am Freitagmittag wurde in Weilburg eine Rollstuhlfahrerin von einem Auto angefahren. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

WEILBURG - Eine 67-Jährige war am Freitagmittag mit ihrem Rollstuhl in Weilburg unterwegs und wollte auf Höhe des Schmittbachwegs die Freystädter Straße überqueren. Als sie sich bereits mittig der Fahrbahn befand, wurde sie von dem Audi eines 19-Jährigen angefahren und dabei verletzt. Die Rollstuhlfahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht; die Polizei brachte den Rollstuhl zur Wohnanschrift der 67-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten deutliche Anzeichen einer Fahruntüchtigkeit des 19-Jährigen wegen Drogenkonsums und nahmen ihn daher fest. Er musste eine Blutprobe abgeben; sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem 19-Jährigen wurden laut Polizei Betäubungsmittel gefunden.