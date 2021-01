Rosenhang Museum kauft Kunst für 500 000 Euro

Antje Helbig in der Kunsthalle des Rosenhang Museums, das die von der Corona-Pandemie betroffene Kunstszene durch den Ankauf zahlreicher Werke unterstützen möchte. Archivfoto: Mika Beuster

WEILBURG - Das privat geführte Rosenhang Museum unterstützt Kunstschaffende durch den Erwerb ihrer Werke. 55 Bilder und Skulpturen im Wert von rund 500 000 Euro hat das Museum im vergangenen Corona-Jahr ausgegeben. Weit mehr als in den Jahren davor.

Den Initiatoren - Antje Helbig und Joachim Legner - war es wichtig, gerade im Corona-Krisenjahr, die durch die Pandemie-Einschränkungen schwer gebeutelte Künstlerschaft tatkräftig zu unterstützen. "Der guten Worte haben wir viel gehört, von den Taten allerdings wenig gesehen. Wir haben das Geschehen aufmerksam verfolgt und sind aktiv geworden", sagt Antje Helbig.

Im Bereich der besonders in Mitleidenschaft gezogen jungen Kunst wurden Kunstwerke der Düsseldorfer Malerin Johanna Flammer erworben. Ebenso mit Ankäufen bedacht wurden Sabina Sakoh aus München, die Berliner Künstlerin Lilli Elsner und die in Istanbul arbeitende Deutsch-Türkin Sultan Adler.

Durch gezielte Käufe ist außerdem der aktuelle Sammlungsbestand der Künstler Cornelia Schleime, Elvira Bach, der Koreanerin SEO, Gerhard Richter, Julian Schnabel und Christopher Lehmpuhl ergänzt und erweitert worden. Neu in die Sammlung aufgenommen wurden Kunstwerke des Berliner Malers Sigurd Wendland sowie Skulpturen des in Potsdam arbeitenden chinesischen Künstler Feng Lu.

Mit dem Erwerb von zwölf original Papiergüssen aus dem Wallenstein-Komplex ist nun auch der weltweit angesehene Dresdner Künstler A.R. Penck im Rosenhang Museum vertreten. Damit schließt sich die Lücke zu den Malerfürsten Markus Lüpertz, Jörg Immendorff und Georg Baselitz, die allesamt zum festen Bestandteil der Sammlung gehören.

Weiterhin haben sich die Initiatoren dazu entschlossen, die durch die Pandemie-Verordnungen mehrfach unterbrochene Ausstellung des britischen Streetart-Phänomens Banksy zu verlängern. "Es ist beabsichtigt", berichtet die Museumschefin Antje Helbig, "dass das Rosenhang Museum auf Dauer sich den Aktivitäten und dem Werk der Streetart-Ikone Banksy widmet". Ihm wird im Museum ein eigener Raum zur Verfügung gestellt, die Vorbereitungen sind bereits im Gange.

Auch wenn noch nicht klar ist, wann der Lockdown endet und Museen wieder öffnen dürfen, gibt das Rosenhang Museum bereits einen Ausblick auf die für 2021 geplanten Ausstellungen. So ist zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys eine retrospektiv angelegte Werkschau in Planung. Zum Thema Glaskunst wird mit den legendären Bernego Studios Murano in Venedig eine Ausstellung mit Werken von Ai Weiwei, Jaume Plensa, Tony Cragg, Thomas Schütte und Elvira Bach vorbereitet. "Darüber hinaus widmen wir uns laut unserem Auftrag der Pflege und dem Diskurs der jungen Kunst", unterstreicht Antje Helbig.