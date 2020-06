Rotary Club Weilburg unterstützt Seenotretter in Wilhelmshaven

Die Seenotretter in Wilhelmshaven freuen sich über die 5000-Euro-Spende aus Mittelhessen. Foto: Rotary Club Weilburg

Weilburg/Wilhelmshaven (red). Der Weilburger Rotary Club hat die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) unterstützt. Die Übergabe der Spende hat den Präsidenten des Rotary Clubs, Dieter Köster, in seine alte Heimat Wilhelmshaven geführt.

Der Rotary Club hatte in Weilburg an vielen Stellen die bekannten Spenden-Schiffchen aufgestellt und auch im Club selbst zu verschiedenen Anlässen gesammelt.

Spende im Rahmen

eines Urlaubs übergeben

Eigentlich sollte die Übergabe bei einer Club-Reise nach Wilhelmshaven stattfinden, die aber aufgrund der derzeitigen Kontaktsperren nicht stattfinden konnte.

Alternativ übergab Präsident Köster nun im Rahmen eines privaten Urlaubs die Spenden mit seiner Ehefrau Angelika an die Freiwilligenstation Wilhelmshaven der DGzSR am Nassauhafen.

Die deutschen Seenotretter finanzieren sich allein über Spendendienste und sind zuständig für den maritimen Such- und Rettungsdienst auf Nord- und Ostsee. Die Rettungsboote sind bei jedem Wetter und rund um die Uhr einsatzbereit. Sie verfügen an 55 Stationen über 59 Rettungsboote: vom Flaggschiff, dem 46 Meter langen Seenotkreuzer mit 2700 PS, bis zum meist verwendeten Zehn-Meter-Seenotrettungsboot. Letzteres kann in schwerer See sogar "Durchrollen" und ist so gegen Kentern gesichert.

Die etwa 1000 Seenotretter, die meisten freiwillige Ehrenamtler, machen einen harten Job, da sie fast ausschließlich bei Sturm und großem Wellengang auslaufen. In 155 Jahren seit Gründung der DGzRS haben sie schon unzählige Menschenleben vor dem Ertrinken und aus großer Seenot gerettet.

Die Spendenübergabe fand vor dem Seenotrettungsboot "Peter Habig" statt. Vormann Erwin Clausen nahm den symbolischen Scheck in Höhe von 5000 Euro mit seiner Crew entgegen und würdigte das Engagement der Weilburger, gerade weil sie weit weg von der Nordsee leben.