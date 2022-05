Rotary Club Weilburg wird 50 Jahre alt

Hand anlegen, wo Hilfe gebraucht wird: Der neue Anstrich auf dem Kinderspielplatz in Ernsthausen ist eines der vielen sozialen Projekte des RC Weilburg. Foto: Rotary Club

WEILBURG - Am 2. Mai 1972 wurde der Rotary Club (RC) Weilburg gegründet - und so kann der Club jetzt sein 50-jähriges Bestehen würdigen und mit Elan nach vorne blicken. Ein stets aktives Clubleben und das Wahrnehmen sozialer Verantwortung vor Ort und in der Welt zeichnen die Weilburger Rotarier aus.

Insgesamt 633 000 Euro hat der Club in den 50 Jahren seines Bestehens für soziale und gesellschaftliche Projekte bereitgestellt. Jeden Montag treffen sich die aktuell 43 Club-Mitglieder zu gelebter Gemeinschaft mit anregenden Informationen und gutem kameradschaftlichen Miteinander.

Das Motto des Jubiläumsjahres lautet: "Wir bauen Brücken - von Mensch zu Mensch". Vier Grundsätze zeichnen die Rotarier aus: Pflege der Freundschaft, um sich anderen nützlich zu erweisen; Anerkennung hoher ethischer Grundsätze im Privat- und Berufsleben; Förderung verantwortungsbewusster privater, gesellschaftlicher und öffentlicher Betätigung; Pflege des guten Willens zur Verständigung und zum Frieden unter den Völkern durch die Weltgemeinschaft berufstätiger Männer und Frauen.

Rotary ist eine weltweit tätige Organisation mit 1,2 Millionen Mitgliedern in 116 Ländern. Die Gründung des Weilburger Clubs erfolgte am 2. Mai 1972 mit 20 Mitgliedern; die offizielle Charterfeier fand am 11. November 1972 statt. Als Gründungsbeauftragter wirkte Reinhold Walz.

Drei besondere Akzente wird der Club im Jubiläumsjahr 2022 setzen: Sieben Linden werden in der Johann-Ernst-Allee in Weilburg gepflanzt und das "Tempelchen" über dem Hausley-Felsen wird saniert. Die Arbeit der Weilburger Tafel wird finanziell gefördert und außerdem unterstützt der Club ein konkretes Projekt in der sogenannten Dritten Welt.

Die Gründungsmitglieder Hermann Feig, Reinhold Joost und Günter Knaak sind die Schirmherren im Jubiläumsjahr. Präsident im rotarischen Jubiläumsjahr ist Andreas Schmid-Eisert (Villmar-Aumenau). Ein Sommerfest im Mai mit Präsident Olaf Stein (Weilmünster), eine Vortragsveranstaltung und die offizielle Jubiläumsfeier runden das Jubiläumsprogramm ab.

Herzstück des Rotary-Club-Lebens sind montags die Zusammenkünfte, "Meeting" genannt. Weitere Begegnungen der Club-Mitglieder stellen die "Kaminabende" in privater Atmosphäre und die geselligen sogenannten "Stallwachen" dar. Wanderungen, Grillabende und Feierlichkeiten fördern die Geselligkeit ebenso wie jährlich gemeinsame Fahrten, so nach Rom, Berlin, Colmar-Berg, Maastricht, Hamburg und Bamberg, um nur einige zu nennen.

Die Palette der konkreten Hilfen der Weilburger Rotarier reicht von internationaler Arbeit in Italien (Erdbebenhilfe), Rumänien (Hilfstransporte) und Weilburgs slowakischer Partnerstadt Kezmarok (Medien- und Therapieraum sowie Spielplatz) bis hin zu Pflanzaktionen und Handanlegen für Kinderspielplätze und vieles mehr. Die Bandbreite der finanziellen Hilfen ist groß: Der Club förderte Rollstühle für spastisch gelähmte Kinder, ein Kinderheim, Hilfsprojekte in Polen, Kenia, Rumänien und der Slowakei.

Aber auch die beiden Weilburger "Tempelchen", die Beschilderung bedeutender Bauwerke in Weilburg und Weilmünster, die Förderung des Hauses für Kinder und des Kinderforsthauses standen auf dem Programm. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Engagement für "Gesunde Kids" an den Grundschulen der Region mit Informationen zu gesunder Ernährung, Sportstunde und einem gemeinsamen Frühstück.

Mittlerweile regelmäßig veranstaltet der Rotary Club Weilburg Benefiz-Entenrennen, so zugunsten der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, "Menschen für Kinder", Multifunktions-Spielareal Weilburg, Tansania sowie Streuobstwiesen, Jugendfeuerwehr und Waldaufforstung. Auch beteiligt sich der Club alljährlich am Weilburger Weihnachtsmarkt und nimmt so Gelder für weitere soziale und kulturelle Projekte ein. Das größte internationale Projekt, an dem die Weilburger sich beteiligen, ist "Polio Plus", das weltweite Impfprogramm zur Ausrottung der Kinderlähmung.

Internationale Club-Kontakte sind Bestandteil der weltweiten rotarischen Bewegung. Der Weilburger Club pflegte so ein Miteinander mit dem niederländischen Club Haarzuylens und mit dem Rotary Club Tornaby&Yarm in England. Künftig will der Club verstärkt Kontakte zu den Rotary Clubs in Weilburgs Partnerstädten knüpfen. Schließlich fördert der Club den internationalen Schüler-Jahresaustausch und ist einer der Partner-Clubs für den Rotaract Club Nassau.