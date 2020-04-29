Mittwoch,
29.04.2020 - 13:13
2 min
Rote Telefonzelle wird zum Weilburger Bücherschrank
Die Telefonzellen aus Großbritannien haben weltweit Kultstatus. Nun steht eine auf dem König-Konrad-Platz in Weilburg.
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
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