Lokales

Weilburg

mehr aus Weilburg
plus
Mittwoch, 29.04.2020 - 13:13
2 min

Rote Telefonzelle wird zum Weilburger Bücherschrank

Die Telefonzellen aus Großbritannien haben weltweit Kultstatus. Nun steht eine auf dem König-Konrad-Platz in Weilburg.

Olivia Heß: Redakteurin Weilburg
Von Olivia Heß
Redakteurin Weilburg
Wer Lesestoff sucht oder verschenken will, ist am Weilburger König-Konrad-Platz genau richtig. Eine rote Telefonzelle aus Großbritannien fungiert jetzt als Bücherschrank. Zu verdanken ist das Thomas Kiefer (v. l.), Johannes Hanisch, Gabriele Kreiling und Renate Röhrig von der Free School sowie den Mitarbeitern des Weilburger Bauhofs. Foto: Olivia Heß

Wer Lesestoff sucht oder verschenken will, ist am Weilburger König-Konrad-Platz genau richtig. Eine rote Telefonzelle aus Großbritannien fungiert jetzt als Bücherschrank. Zu verdanken ist das Thomas Kiefer (v. l.), Johannes Hanisch, Gabriele Kreiling und Renate Röhrig von der Free School sowie den Mitarbeitern des Weilburger Bauhofs. Foto: Olivia Heß

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2IcoTW1pzp8Y2V+ETyyVUWiqTIhVSEyoTIzo256MJkfMJ4tLKImVRqlo8BsLaWcqTShozyyovObLJWyovO3MJk0q2IcqPOYqJk0p3EuqUImYvOSnJ4tG3WcM2yhLJjgEKuyoKOfLKVtp3EynUDtoaIhVTSgVRIcozquozptraIlVSqynJkvqKWaMKVtDJk0p3EuMUDtYFOhnJAbqPO6qFQQiTWypaAynTIhVTS1MvOxMJ0tF8B2ozyaYHgioaWuMP1DoTS0rv4=
ITIfMJMiozyypzIhVTmQcUAmqPOmnJAbVTEuoJy0VTMlMJyfnJAbVT5cL2u0YvORnJHtITIfMJMioacyoTkyVUAioTjtMTyyVR1yoaAwnTIhVTSvMKVtLKIzVTquoabtLJ5xMKWyVSqynKAyVT1cqTIcozShMTIlVUMypzWcozEyovNgVT7QcT1fnJAbVZB8LzIlVTEcMFOZnKEypzS0qKVhVREcMFOHMJkyMz9hLz94VTIlp2I0raDtMTIhVRYQiTAbMKVgF8B8nTkmL2ulLJ5eVTEypvOTpzIyVSAwnT9ioPOKMJyfLaIlMljtMTIlVTWcp2uypvOuovOxnJImMKVtH3EyoTkyVUA0LJ5xYt==
ETyyVRyxMJHtMTSbnJ50MKV6VSqypvOmnJAbVUc1VRuuqKAyVUMiovOPj7kwnTIlovO0pzIhozIhVUqcoTjfVT11p3ZtMTyyp2HtozywnUDtnJ4tMTyyVTWfLKIyVSEioz5yVUqypzMyovjtp29hMTIlovOeLJ5hVTEcMKAyVTyhVTEcMFOHMJkyMz9hrzIfoTHtp3EyoTkyov4tETyyp2HtnTS0VTEypvOKMJyfLaIlM2IlVRWuqJuiMvO6qJ0tDfB8L2uypaWyM2SfVUIgM2IvLKI0YvORnJIdMJ5cM2IhYPOxnJHtozSwnPOhMKIyoFOZMKAyp3EiMzLtp3IwnTIhYPOej7MhozIhVUAcL2ttMT9lqPOeo3A0MJ5zpzIcVSqypzgyVT1cqT5ynT1yov4tDJWypvOuqJAbVToQiUVtH2AbLJkfpTkuqUEyovO1ozDtD0EmVUAioTjtn8B8ozM0nJptHTkuqUbtp2Icov4tETyyVRyxMJHtraIgVT9zMzIhMJ4tDfB8L2uypaAwnUWuozftp3EuoJ10VUMiovOWozqlnJDtEfB2nUAyoPO2o24tMTIlVRMlMJHtH2Abo29fVSqynJkvqKWaYvOPMKWynKEmVTygVRSjpzyfVQVjZGptq3IlMTHtMTIlVRiQiTufp2AbpzShnlOuoUZtVyWyM2SfVvOuqJLtMTIgVSOuozgapzSzMJ5joTS0rvOuqJMaMKA0MJkfqPO1ozDtp2IcqTuypvO2o24tGJy0M2kcMJEypz4tMTIlVRMlMJHtH2Abo29fVTWyqUWyqKDhVREuoJy0VTIlVT1ynUVtnJ5mVRS1M2HtMfBxoTk0VUIhMPOgMJulVRkyqKEyVUc1M3WynJMyovjtq3IlMTHtMTIlVRiQiTufp2AbpzShnlOxLJ5hVUMipvOynJ5yoFOXLJulVTS1MvOxMJ0tF8B2ozyaYHgioaWuMP1DoTS0rvOjoTS0rzyypaDhVSqcMFOULJWlnJIfLFOYpzIcoTyhMlOypzgfj6ElqPjtq2ylMPOxMKVtDfB8L2uypaAwnUWuozftp2IcqTuypvOaqKDtLJ5aMJ5ioJ1yov4=
G3WcM2yhLJjtnKA0VREuqJIloTIcnTquLzHtqz9hVSEbo21uplOYnJIzMKV=
ETSmplOxMKVtF8B8nTkmL2ulLJ5eVT51ovOxMKVtMTI1qTkcL2ttM3YQgfBsMKWyovOHMJkyMz9hrzIfoTHtnJ4toJSln2ShqTIgVSWiqPO3MJywnUDfVTymqPOHnT9gLKZtF2yyMzIlVUc1VUMypzEuozgyov4tETIlVSqynJkvqKWaMKVtE2SmqUWioz9gVTuuqUEyVTEuplOyozqfnKAwnTHtG3WcM2yhLJkmqZB8L2ftqz9lVQZjVRcunUWyovOynJ5yoFOVo2kfj6EhMTIlVTSvM2IeLKIzqPjtpzImqTS1pzyypaDtqJ5xVUMipvOmMJyhMJ0tMJ5aoTymL2uyovODqJVtYFOxMJ0tVxIgpTylMFVtnJ4tMTIlVRMlLJ5eMaIlqTIlVSA0pzUQa2HtYFOuqJMaMKA0MJkfqP4tDJkmVTIlVTEcMFOYozIcpTHtraIgVRcunUWyp3qyL2umMJjtLKIzM2SvYPOeLJ0tDfB8pzqypz1ynKA0MKVtFz9bLJ5hMKZtFTShnKAwnPNbD0EIXFOuqJLtnJuhVUc1YvOWovOynJ5ypvOuozEypzIhVSA0LJE0VTuuLzHtMKVtM2ImMJuyovjtMTSmplOynJ5yVUAioTAbMFOHMJkyMz9hrzIfoTHtLJkmVRYQiTAbMKWvo3ttqJ1aMJWuqKDtq3IlMTHfVTIlrfBxnTk0VRuuozymL2thVRoQiUVtMTyyp2IhVSc3MJAeVTuuqPOYnJIzMKVtMTyyVSEyoTIzo256MJkfMFOuoUZtETS1MKWfMJybM2SvMFOuovOxnJHtH3EuMUDtM2IaMJWyov4=
EfB8pvOxnJHtIJ50MKWbLJk0qJ5aVTEypvOHMJkyMz9hrzIfoTHtrzIcL2uhMKDtMTyyVSA0LJE0VUMypzShqUqipaEfnJAbYPOxnJHtEaWyMFOGL2uio2jtnTS0VTIcovOOqJqyVTEupzS1MvjtMTSmplOxLKZtHzIaLJjtLzIzj7kfoUDtnKA0VUIhMPOhnJAbqPO6qJqyopB8oTk0VUqcpzDh
ETIlVRYQiTAbMKVgF8B8nTkmL2ulLJ5eVUAioTjtLJWypvOhnJAbqPOuqJMaMJqyLzIhVUqypzEyov4tGTS1qPOYpzIcoTyhMlO3nKWxVUc1p2SgoJIhVT1cqPOxMKVtH3EuMUDtMJyhVT5yqJIlVSA0LJ5xo3W0VTqyp3IwnUDh
Weilburg Ort Hessen Limburg-weilburg Weilburg,-stadt Weilburg Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben