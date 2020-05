Jetzt teilen:

Weilburg (red). In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag sind unbekannte Täter in die Fahrerkabine eines roten Sprinters eingedrungen und haben daraus Bargeld, eine Digitalkamera und zwei Sprechfunkgeräte entwendetet. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Firmenbus war im Waldhäuser Weg in Weilburg abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Weilburg unter der 0 64 71-9 38 60 entgegen.