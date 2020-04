Rotes Kreuz Limburg erhält 1500 unbrauchbare Schutzmasken

Bestellt hatte das DRK 1500 Masken der Schutzklasse FFP2. Auf der Verpackung der Ware ist zwar die vergleichbare amerikanische Schutzklasse "N95" aufgedruckt. Auf den sehr einfachen Masken fehlt aber der Zertifizierungsstempel. Foto: Jürgen Vetter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg Für Sebastian Schneider ist es ein Schock: Die 1500 angelieferten Masken entsprechen nicht der bestellten Schutzklasse FFP2. Die Masken aus Fernost haben keinen Zertifikatsaufdruck und fühlen sich sehr einfach an, erläutert der Rettungsdienstleiter des Kreisverbands Limburg im Deutschen Roten Kreuz (DRK). Zum Schutz von Rettungssanitätern bei einem Corona-Einsatz seien die Masken nicht geeignet.

Sebastian Schneider befürchtet, dass auch andere Rettungsdienste, Krankenhäuser oder Ärzte in der Region solch zweifelhafte Ware geliefert bekamen und das vielleicht bis heute noch nicht bemerkt haben. Sein Rat deshalb: Die Bestände an Schutzausrüstung genau kontrollieren und gegebenenfalls untaugliche Ware aussondern.

Vielleicht bekamen auch andere Kunden solche Ware

Der DRK-Rettungsdienstleiter warnt davor, solche Masken zu benutzen, wenn die Gefahr besteht, dass die Mitarbeiter mit dem Coronavirus in Berührung kommen können, denn dann sei der Träger womöglich nicht geschützt. "Das ist sehr gefährlich", sagt Schneider und erklärt, Masken, die einem festgelegten Schutzfaktor entsprechen, müssten immer auch die erforderliche Zertifizierung aufgedruckt haben. Ist das nicht der Fall, dürften sie lediglich als einfache Mund-Nase-Masken eingesetzt werden.

Fotos Bestellt hatte das DRK 1500 Masken der Schutzklasse FFP2. Auf der Verpackung der Ware ist zwar die vergleichbare amerikanische Schutzklasse "N95" aufgedruckt. Auf den sehr einfachen Masken fehlt aber der Zertifizierungsstempel. Foto: Jürgen Vetter Schock bei der Kontrolle: Als Rettungsdienstleiter Sebastian Schneider vom DRK Limburg die ersten frisch gelieferten FFP-2-Masken auspackt, sieht er, dass die gelieferte Ware nicht zertifiziert ist. Für den Einsatz bei Corona-Fällen sind diese Masken deshalb nicht geeignet und auch nicht zugelassen. Foto: Jürgen Vetter 2

In der neuen Isolationswache für den Transport infizierter Personen, die das DRK Limburg vor einigen Tagen im Beselicher Investzentrum an der Bundesstraße 49 eröffnet hat, zeigt Rettungsdienstleiter Schneider zwei der Masken ohne Zertifizierungsstempel und im Vergleich dazu nach FFP-Norm und EU-Verordnung zertifizierte Modelle.

Auf der Verpackung der aussortierten Masken ist neben asiatischen Schriftzeichen und dem vermeintlichen Firmennamen "Garry Galaxy" deutlich "N95" zu lesen. Dabei handelt es sich um einen in den USA gebräuchlichen Zertifizierungsstandard, der dem europäischen "FFP2" entspricht.

Im Internet ist die Firma auf Anhieb nicht zu finden, das Produkt wird jedoch von mehreren chinesischen Händlern vertrieben. Es soll nach einem chinesischen Patent hergestellt sein.

FFP-SCHUTZMASKEN UND MUND-NASE-SCHUTZ Partikelfiltrierende Halbmasken (filtering face piece, FFP) schützen vor festen und flüssigen Aerosolen. Sie unterliegen als persönliche Schutzausrüstung der Verordnung (EU) 2016/425. Solche Halbmasken müssen die Anforderungen der EN 149 "Atemschutzgeräte - Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln" (deutsche Fassung: EN 149:2001+A1:2009) erfüllen. Die Norm unterscheidet je nach Rückhaltevermögen des Partikelfilters die Geräteklassen FFP1, FFP2 und FFP3Den höchsten Schutz bietet dabei die FFP3-Maske. Eine dicht sitzende FFP2-Maske stellt einen geeigneten Schutz vor infektiösen Aerosolen und Viren dar. Ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) oder OP-Masken (chirurgische Masken) sind dünne Masken, aus einer zwischen zwei Stoffschichten eingebetteten Filterschicht. Der MNS verringert in erster Linie, dass Speicheltröpfchen des Trägers in die Umgebung gelangen. Da der MNS nicht dicht anliegt, schützt er nicht ausreichend vor einer luftgetragenen Infektion (Infos laut Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, BAuA).

Ob Fehllieferung, falsch verpackt und etikettiert oder eine Fälschung: Nach geltenden Vorgaben dürfe das DRK Limburg diese Masken nicht für den vorgesehenen Zweck nutzen, sagt Schneider. Er zeigt eine zertifizierte FFP2-Maske und dann die sehr einfach konstruierte Problemmaske. "Ich habe FFP2-Masken bestellt und habe hier etwas, das dem in keinster Weise entspricht", ärgert sich der Rettungsdienstleiter. Trotz dieses Totalausfalls ist die Versorgung beim Limburger DRK-Rettungsdienst noch gewährleistet, denn Schneider setzt bei der Beschaffung von Schutzausrüstung für seine Leute schon seit mehreren Monaten nicht mehr nur auf die normalen Kanäle. Fast täglich geht er die Angebote durch und greift zu, wenn ihm Ware, Preis und Seriosität des Anbieters gut erscheinen.

Ziel Schneiders ist es, jederzeit einen Vorrat an FFP2-Masken für mindestens 100 Tage zu haben. Das sei nicht zu machen mit dem, was vom Land über den Kreis kommt.

Aber der Markt für Masken, Schutzkleidung, Augenschutz, Handschuhe und Desinfektionslösung sei weltweit in einer Extremsituation: Die Nachfrage sei explodiert und die Anbieter bekämen die Ware aus den Händen gerissen. Das habe zur Folge, dass die Preise stark gestiegen seien und oft Vorkasse verlangt werde. Außerdem komme es vermehrt zu Betrügereien.

Glücklicherweise habe man sich mit allem Notwendigen eindecken können. Toll sei dabei die Hilfe aus der Region gewesen. So hätte eine Firma dem DRK 500 OP-Masken geschenkt, eine Lackiererei habe zu ihrem günstigen Einkaufspreis FFP2-Masken abgegeben und Anbieter aus der Region hätten günstiger geliefert.

Außerdem arbeite man zusammen: "Mit dem DRK Oberlahn sind wir in sehr enger Abstimmung. Wir haben uns beispielsweise beim Einkauf von Desinfektionslösung zusammengetan, um bessere Preise zu bekommen."

Glück im Unglück bei der Lieferung der 1500 nicht zertifizierten Masken: Für die von übergeordneten DRK-Stellen organisierte Lieferung musste der Limburger Kreisverband nicht in Vorkasse treten. So ist ihm auch kein finanzieller Schaden entstanden, denn diese Masken will Schneider nicht bezahlen: "Ich bin vom Kauf zurückgetreten."