Sandra Linn neue Vize am Philippinum in Weilburg

WEILBURG - Das Gymnasium Philippinum hat eine neue stellvertretende Schulleiterin. Sandra Linn folgt auf Renate Geil und ist seit 1. Februar kommissarisch mit der Stellvertretung von Schulleiter Stefan Ketter betraut.

"Die Schule ist sehr froh, dass die Stelle der stellvertretenden Schulleiterin mit einer so qualifizierten Bewerberin aus dem eigenen Haus neu besetzt werden konnte", bekräftigte Ketter laut einer Pressemitteilung der Schule im Rahmen der Einführung.

"Du wirst nun von den Kolleginnen und Kollegen in einer neuen Funktion wahrgenommen. Ich wünsche dir viel Erfolg und die nötige Ruhe und Gelassenheit bei der Bewältigung dieser herausfordernden Aufgabe", sagte der Direktor. Im Anschluss daran überreichte er seiner Kollegin die "Insignien der Macht": den Generalschlüssel, das neue Schild für das Büro und die kleine Glocke der stellvertretenden Schulleiterin.

Sandra Linn dankte ihrer Vorgängerin im Amt, Renate Geil, sowie Schulleiter Ketter für die Unterstützung im Vorfeld. Zudem setze sie auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen, machte sie deutlich.

Sandra Linn hat Englisch und Deutsch für das höhere Lehramt studiert und eine Erweiterungsprüfung für das Fach Deutsch als zweite Fremdsprache abgelegt. An der Herderschule Gießen unterrichtete sie von 1998 bis 2006. 2006 wechselte sie auf eigenen Wunsch an das Gymnasium Philippinum, wo sie maßgeblich an der Weiterentwicklung des pädagogischen Konzepts "Step" mitarbeitete. Bei der Koordination der pädagogischen Arbeit in der Sekundarstufe I sammelte sie erste schulische Leitungserfahrungen. Linn verfüge über große Erfahrung als Klassenlehrerin und Tutorin sowie als Prüferin und als Fachausschussvorsitzende in den mündlichen Abiturprüfungen in den Fächern Deutsch und Englisch, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei Abordnungen an das Hessische Kultusministerium, an das Staatliche Schulamt und an die Hessische Lehrkräfteakademie habe sie Einblicke in die Abläufe in der Schulbehörde gewonnen und Verwaltungserfahrung gesammelt. Sie sei außerdem viele Jahre Fachberaterin im Fach Englisch gewesen und haben sich mit zahlreichen Fortbildungen für Schulleitungsaufgaben qualifiziert.