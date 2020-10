Schaufenster werben in Weilburg für die Demokratie

Jetzt teilen:

SCHAUFENSTER FÜR DIE DEMOKRATIE VEREIN „WEILBURG ERINNERT“ STARTET NEUE AKTION / EINEN MEHRWERT FÜR DIE STADT SCHAFFEN WEILBURG/EIN MÄDCHEN KNIET VOR ZWEI SCHAUFENSTERN DER WEILBURGER MARKTSTRASSE 5 UND SCHAUT NEUGIERIG HINEIN/WAS GIBT ES DA WOHL ZU SEHEN - WEILBURG. Ein Mädchen kniet vor zwei Schaufenstern der Weilburger Marktstraße 5 und schaut neugierig hinein. Was gibt es da wohl zu sehen? Das sollen sich auch Passanten fragen, die dort vorüber gehen. Das möchten die Mitglieder des Vereins "Weilburg erinnert" erreichen.

Markus Huth hat als Vorsitzender des Vereins die Schaufenster am Freitag enthüllt.

"Hausbesitzerin Angela Schröder hat uns diese Fenster zeitlich unbeschränkt für ein wichtiges Projekt zur Verfügung gestellt", sagte Huth. Es sei nicht einfach gewesen, einen Standort zu finden, dafür habe die Projektgruppe gut eineinhalb Jahre gebraucht. Die Gruppe habe verschiedene Hausbesitzer angefragt, schlussendlich habe Schröder die Zusage gegeben. In einem der Fenster hängt ein Schild mit der Aufschrift "Demokratie ist wichtig. Aber nicht selbstverständlich".

Für Toleranz und

Frieden ein Zeichen setzen

Das sei der erste Leitspruch des Vereins. Die Gruppe wolle ein Zeichen für Toleranz, Frieden und gegen Rechtsextremismus setzen, denn das spiegele die Stadt wider. "Mit diesen Guckfenstern möchten wir einen Mehrwert für die Stadt schaffen, vor allem für die Altstadt", sagte Huth.

Im zweiten Fenster gibt es allgemeine Infos zum Verein und zur Demokratie sowie Informationen, die auf aktuelle Dinge hinweisen. Insgesamt, sind sich die Veranstalter einig, habe man schöne, interaktive Fenster geschaffen, gestaltet von Judika Dragässer. "Dafür danken wir ihr, denn sie unterstützt den Verein von Anfang an und hat auch unser Logo entworfen", meinte der Vorsitzende. Ohne Sponsoren sei ein solches Projekt nicht möglich - einer davon ist Hans-Peter Schick als Vereinsmitglied, der auch die anderen Sponsoren mit ins Boot geholt habe. Das wären die Kreissparkasse Weilburg, Landrat Michael Köberle, das Weilburger Forum, die Frankfurter Volksbank und ein Eigentümer des Nachbargebäudes. "Für einen kleinen Verein ist es nicht einfach, große Projekte zu stemmen", sagte Huth.

"Ich durfte das gestalterische Auftreten des Vereins seit 2018 begleiten und so sind Logo, Flyer und Briefbogen entstanden", sagte Dragässer. Es sei schnell klar gewesen, dass im Logo die allgegenwärtige Silhouette von Weilburg enthalten sein sollte. Dazu habe es verschiedene Entwürfe gegeben. Die Entscheidung fiel schließlich für die Variante mit einem Zeitstrahl. "Somit haben wir einen Bezug aus der Vergangenheit in die Gegenwart geschaffen, die Zukunft schaffen soll, daher auch der Pfeil", erläuterte Dragässer. Der Stacheldraht im linken Teil des Zeitstrahls repräsentiere den Holocaust. Die bunte Skyline dagegen, dass aus der Erinnerung der Vergangenheit etwas Positives entstehen könne und der Vielfalt ein Platz gegeben werde. Das Logo solle damit auch das Motto des Vereins, das im Zitat von Soren Kierkegaard zum Ausdruck kommt, wiedergeben: "Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden."

Nemen auf den Steinen können ergänzt werden

Bei der Schaufenstergestaltung habe es zunächst zwei Entwürfe gegeben, die beide zum Tragen gekommen seien. Der erste Entwurf habe das Mädchen gezeigt, das neugierig durch das Fenster schaut. Es sei im typischen Zeichen-Stil der Schulfibeln und Bilderbücher der 30er Jahre gezeichnet worden. Der zweite Entwurf war um Kopfsteinpflaster mit "Stolpersteinen" aufgebaut gewesen. Schlussendlich habe man beide Entwürfe miteinander kombiniert. Die Fotos von dem Pflaster hat Andreas Müller aufgenommen und zur Verfügung gestellt. "Derzeit gibt es in Weilburg keine Stolpersteine, deshalb ist das Kopfsteinpflaster leer; hierbei gibt es aber die Möglichkeit, auf die Folie nachträglich noch Gedenktafeln aufzukleben", sagte Dragässer. Sie bedankte sich bei den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit bei diesem Projekt, das für sie ein Herzensprojekt sei.