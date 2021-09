Jetzt teilen:

WEILBURG - Eine 64-Jährige hatte am Mittwochnachmittag ihren weißen Audi auf dem Parkdeck an einem Hotel in der Weilburger Hainallee abgestellt. Als sie später zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Täter die Scheibe der Beifahrertür zerkratzt hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 64 71-9 38 60 entgegen.