Scheiben eingeschlagen

WEILBURG - Weilburg (red). Eine aufmerksame Spaziergängerin hat am frühen Samstagmorgen in der Mauerstraße in Weilburg beobachtet, wie eine männliche Person sich an einem im Parkdeck abgestellten Fahrzeug zu schaffen gemacht hat. Daraufhin machte sie auf sich aufmerksam und schlug den Täter so in die Flucht. Die hinzugerufene Polizei konnte feststellen, dass bei dem Transporter einer Firma aus Gießen-Linden die beiden Heckscheiben eingeschlagen waren. Entwendet wurde jedoch nichts. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich ein weiterer Geschädigter bei der Streife vor Ort und teilte mit, dass bei seinem Fahrzeug, einem Firmenfahrzeug einer Zustellerfirma aus Limburg, ebenfalls die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, und ein mobiles Navigationsgerät entwendet wurde. Es ist davon auszugehen, dass die beiden Vorfälle in Zusammenhang stehen. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 25-jährigen Mann handeln. Dieser sei etwa 1,80 Meter groß, schlank und hätte kurze, dunkle Haare gehabt. Eine Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg (Telefon 06471-93860) in Verbindung zu setzen.