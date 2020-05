Schlosskonzerte in Weilburg für dieses Jahr abgesagt

Jetzt teilen:

In Absprache mit der Stadt Weilburg haben die Weilburger Schlosskonzerte die Musikfestspiele für dieses Jahr abgesagt. Das teilten Intendant Stephan Schreckenberger und Geschäftsführerin Miriam Kunz am Freitag mit. Hintergrund sei das Verbot von Veranstaltungen durch die Bundesregierung, das bis mindestens 31. Augst dieses Jahres gelte. Bereits am Mittwoch, 29. April sei eine Vorentscheidung gefallen, man habe allerdings noch die Pressekonferenz der Bundesregierung am Donnerstag, 30. April abwarten wollen, um sicher zu gehen, "die richtige Entscheidung zu treffen". Große Teile des Saisonprogramms könnten in das Jahr 2020 verschoben werden. Das Programm für 2021 sei zum Großteil vorbereitet, man freue sich auf das Publikum im "hoffentlich Corona-freien Sommer im nächsten Jahr". Kartenbesitzer würden per Mail oder Post benachrichtigt, sie müssten nicht selbst aktiv werden. Ein Rückerstattungsformular sei beigelegt. Am Samstag werden Schlosskonzerte und Stadt in einer Pressekonferenz informieren. Diese Zeitung wird ausführlich berichten. brm/Archivfoto: Klaus P. Andrießen