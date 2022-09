Schulamt in Weilburg gibt Pläne zum Schulstart bekannt

Gemeinsam mit dem hessischen Kultusministerium bietet das Staatliche Schulamt zum Schuljahresbeginn ein Elterntelefon an. Eltern können in den ersten beiden Schulwochen Fragen rund um den Schuljahresbeginn stellen, die sie vor Ort in ihren Schulen nicht klären konnten. Vom Montag, 5. September, bis Freitag, 16. September, stehen montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 16 Uhr Mitarbeiter des Staatlichen Schulamtes unter 0 64 71-32 82 87 telefonisch für Infos zur Verfügung.