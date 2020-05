Für Schüler und Lehrer gibt es eine Stoffmaske und drei Einweg-Mund- und Nasenschutze. Symbolfoto: Zlatan Durakovic/stock.adobe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-WeilburgDer Schulbetrieb im Landkreis Limburg-Weilburg läuft langsam wieder an.

Ab Montag, 18. Mai, soll es in einer nächsten Stufe und in eingeschränktem Umfang wieder Präsenzunterricht geben, und zwar in den vierten Jahrgangsstufen an Grundschulen, in der Sekundarstufe I, also den weiterführenden Schulen, der Einführungsphase der Sekundarstufe II an allgemeinbildenden Schulen, in Intensivklassen an weiterführenden und beruflichen Schulen sowie für Berufsschüler, die gerade eine duale Ausbildung absolvieren.

Landrat Michael Köberle (CDU) teilt in diesem Zusammenhang mit, dass der Landkreis als Schulträger umfassende Vorbereitungen treffe, um Schüler sowie das Lehrerkollegium vor Ansteckungen mit dem Coronavirus zu schützen. "Wir stellen in der ersten Phase für alle Schüler sowie Lehrer als Sofortpaket je eine Stoffmaske und drei Einweg-Mund- und Nasenschutze kostenfrei zur Verfügung. Die Stoffmasken sind mehrfach über eine längere Zeit verwendbar. Alle Masken können am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Mai, jeweils von 8 bis 13 Uhr in den jeweiligen Sekretariaten der Schulen abgeholt werden", erläutert der Landrat.

Vorgaben für

den Nahverkehr

Zudem wurden in den Schulen insgesamt 150 Desinfektionsspender, schwerpunktmäßig in den Eingangsbereichen, installiert. Diese Spender und die Waschbecken in Klassenräumen und Sanitäranlagen würden durch die Schulhausverwalter regelmäßig kontrolliert; Seife, Papierhandtücher und Desinfektionsmittel zeitnah aufgefüllt.

Neben dem normalen Reinigungsturnus würden zusätzlich täglich sogenannte Kontaktstellen, hier speziell Türklinken, Tischplatten, Handläufe in den Treppenhäusern und die Desinfektionsspender, gereinigt.

Köberle, der zugleich auch Aufsichtsratsvorsitzender der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil ist, macht zudem darauf aufmerksam, dass nach dem Beschluss der Landesregierung im öffentlichen Personennahverkehr ab dem sechsten Lebensjahr die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bestehe.

"Die Schülerbeförderung zu den Unterrichtszeiten ist sichergestellt. Wir als Landkreis Limburg-Weilburg und Schulträger werden alles dafür tun, um die Schüler sowie unsere Lehrkräfte bei der Wiederaufnahme des Schulbetriebs bestmöglich zu schützen", so der Landrat abschließend.