3 min

Schüler bleiben ab Montag abwechselnd zu Hause

In Limburg-Weilburg gilt ab Montag wegen steigender Corona-Zahlen das "Wechselmodell": Ab der Klasse 7 werden Schüler im Wechsel per Distanz und in der Schule unterrichtet.

Von Mika Beuster Redakteur Weilburg