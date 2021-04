Schüler bleiben im Landkreis Limburg-Weilburg weiterhin Zuhause

Die Klassenräume bleiben im Landkreis Limburg-Weilburg auch nach den Osterferien leer. Symbolfoto: Mittler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In den beiden Wochen nach den Osterferien findet in den Schulen des Landkreises Limburg-Weilburg kein Präsenzunterricht statt. Das teilte das Staatliche Schulamt des Landkreises Limburg-Weilburg am Donnerstagabend in einem Schreiben mit. Ausgenommen von der Regelung seien lediglich die Abschlussklassen und die nächste Woche beginnenden Abiturprüfungen.

Hintergrund sei die anhaltend hohe Inzidenz von über 200 im Landkreis Limburg-Weilburg. Nach dem am Donnerstag vom Land Hessen vorgelegten Präventions- und Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung der Corona-Pandemie sei ab einer Inzidenz von 200 im Einvernehmen von Gesundheitsamt, Kreisverwaltung und Staatlichem Schulamt Distanzunterricht vorzusehen. Da die Inzidenz im Landkreis bereits seit drei Tagen über 200 liegt, hat das Gesundheitsamt die Einstellung des Präsenzunterrichts zunächst bis zum 30. April angeordnet. Ausgenommen davon ist der Unterricht in den Abschlussklassen und in der Stufe Q2. Für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung in den Schulen angeboten. Stattfinden können auch die schriftlichen Abiturprüfungen, die am Mittwoch, 21. April, beginnen.

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist aber nur erlaubt, wenn die Schüler zweimal wöchentlich einen negativen Antigen-Test nachweisen können. Weiterhin gilt, dass medizinische Masken oder FFP2-Masken zu tragen sind.