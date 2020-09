Schüler und Lehrer in Quarantäne

Symbolbild. Archivfoto: photoguns/stock.adobe

Limburg-Weilburg (red). Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg 30 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 476 bestätigte Fälle, das ist einer mehr als am Vortag. 438 Personen sind inzwischen genesen, (red). Landrat Michael Köberle (CDU) teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg 30 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Insgesamt gab es bislang 476 bestätigte Fälle, das ist einer mehr als am Vortag. 438 Personen sind inzwischen genesen, zwei mehr als am Tag zuvor

289 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Acht Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

Erst am vergangenen Freitagmittag wurde dem Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg bekannt, dass das in der vergangenen Woche positiv getestete Mitglied der Schulgemeinde der Erich-Kästner-Schule in Limburg am 14. September noch die Schule besucht hatte. In Absprache mit der Schulleitung wurde inzwischen ein weiteres Kind aus der Klasse mit Symptomen getestet, das Ergebnis war negativ. Das Gesundheitsamt hat den Eltern zudem das Angebot unterbreitet, dass auch alle anderen Kinder dieser Klasse auf Wunsch getestet werden können, dann aber auch bis zum Vorliegen des Ergebnisses zu Hause bleiben.

Weiltalschule und Kita bleiben geschlossen

Nachdem zwei Corona-Fälle an der Weiltalschule in Weilmünster bekannt geworden sind, hat das Gesundheitsamt in Absprache mit der Schulleitung und dem Staatlichen Schulamt entschieden, die Weiltalschule in der letzten Woche vor den Herbstferien zu schließen. Mehrere Klassen und einige Lehrer sind in Quarantäne, nachdem zwei Mitglieder der Schulgemeinde positiv auf das Virus getestet worden waren. Alle von der Quarantäne Betroffene werden nun auf das Virus getestet.

Nach einem positiven Fall in der Katholischen Kita in Obertiefenbach bleibt die Einrichtung ebenfalls geschlossen. Auch dort werden alle Kinder auf das Coronavirus getestet.