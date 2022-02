Sechsmal erster Preise bei "Jugend musiziert"

Rahel Tilmann und Liam Freihold wurden mit 22 Punkten bewertet - das bedeutet einen ersten Preis. Foto: Kreismusikschule

WEILBURG - Mit sechs ersten Preisen wurden Teilnehmer der Kategorie Blasmusik und Klavier aus der Kreismusikschule beim Wettbewerb "Jugend musiziert" ausgezeichnet.

Aufgrund der geringen Anmeldezahlen wurden sie nicht in Gießen gewertet, sondern beim Regionalentscheid in Wiesbaden. Trotz ihrer Preise geht es für die Teilnehmer nicht zum Landeswettbewerb, denn dies geschieht erst ab einer Wertung von 23 Punkten. Adrian Metzker aus Rehe an der Trompete und Leonhard Gürtel aus Mengerskirchen am Klavier erhielten in der Altersgruppe II 21 Punkte. Liam Freihold aus Weilburg an der Trompete und Rahel Tilmann aus Weilburg am Klavier traten in der Altersgruppe III an und wurden mit 22 Punkten bewertet.

Und Emily Löwen aus Merenberg am Saxofon musizierte gemeinsam mit Celine Löwen aus Merenberg. Sie erhielten in der Altersgruppe III ebenfalls 21 Punkte.