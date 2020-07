Senden Sie uns Ihre "Ente"

Die "Ente" hat seit Jahrzehnten Millionen Fans. Senden Sie uns Ihre Fotos. Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Limburg-Weilburg (red). Am 27. Juli vor 30 Jahren ist das letzte Exemplar fabrikfrisch in Portugal vom Band gelaufen: die "Ente" von Citroën. Das Auto hatte Millionen Fans, auch in Deutschland, obwohl es schon 1948 auf dem Pariser Automobilsalon als aus der Zeit gefallen verspottet wurde. Für ganze Generationen war der extravagante Kleinwagen ein Ausdruck eines Lebensgefühls. Sicherlich hatte der 2CV auch viele Anhänger - und Fahrer - im heimischen Raum. Stammen Sie aus dem Landkreis Limburg-Weilburg und hatten - oder haben gar noch - einen Citroën 2CV? Schicken Sie uns Ihr Lieblingsfoto mit ihrer "Ente": in Weilburg oder Limburg, im Urlaub in den Bergen oder am Strand. Das Tageblatt bereitet zum 30. Jahrestags der letzten geschlüpften Ente eine Seite mit den schönsten Leserfotos vor.