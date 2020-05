Sicherheit der Schüler im Landkreis Limburg-Weilburg gewährleisten

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red/mark). Für eine behutsame Öffnung der Schulräume und Sporthallen des Landkreises Limburg-Weilburg im Hinblick auf außerschulische Nutzungen hat sich Landrat Michael Köberle (CDU) ausgesprochen. Er reagiert damit auf die durch das Land Hessen beschlossenen Lockerungen in der Corona-Krise.

"Wir werden hier bei uns im Landkreis zunächst einmal die sukzessive Öffnung der Schulen am 18. Mai und 2. Juni 2020 abwarten", sagt Köberle. "Es gilt dabei zunächst, die Sicherheit der zahlreichen Schüler und Lehrer sowie der Kreiskollegen, die dann wieder zum Präsenzunterricht in die Schulen kommen werden, auf Basis der Hygienekonzepte des Landes Hessen und des Landkreises Limburg-Weilburg zu gewährleisten."

Hygienekonzept ist Voraussetzung

Erst wenn dies ordentlich ablaufe, könne man auch über eine weitergehende Nutzung der Schulräume und Sporthallen für außerschulische Aktivitäten reden. Michael Köberle hat in diesem Zusammenhang insbesondere die Kreisvolkshochschule, die Kreismusikschulen und die Vereine im Blick. "Wenn wir außerschulische Aktivitäten in den Schulen und Sporthallen des Landkreises zulassen, erfolgt dies natürlich auf Basis unseres Hygienekonzepts", so der Landrat.

Am 6. Mai haben sich die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder auf eine stufenweise Öffnung des Sportbetriebs in ganz Deutschland geeinigt. Für Hessen hat die Landesregierung einen Tag später konkrete Schritte zur Wiederaufnahme des Sports beschlossen.

Demnach ist ein Sportbetrieb seit dem 9. Mai sowohl im Freien als auch in Innenbereichen - etwa in einer Sporthalle - unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneauflagen wieder erlaubt. Die Entscheidung für die Öffnung der Sportstätten obliegt den Betreibern.